Навіщо Кім Чен Ин наказав різко збільшити виробництво ракет у КНДР — AP

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин знову відвідав основні заводи з виробництва боєприпасів і наказав різко збільшити виробництво ракет та інших видів озброєнь, повідомили 14 серпня державні ЗМІ.

Про це інформує Associated Press.

Це сталося на тлі оголошення південнокорейськими і американськими військовими початку великих навчань наступного тижня для відточення своїх спільних можливостей протистояти зростаючій ядерній загрозі з боку Півночі.

Намагання Кіма виробляти більше озброєнь також пов'язане з тим, що американські офіційні особи вважають, що міністр оборони Росії нещодавно розмовляв з Північною Кореєю про продаж більшої кількості зброї Росії для її війни з Україною.

Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що 11 і 12 серпня Кім відвідав заводи з виробництва тактичних ракет, мобільних пускових платформ, бронетехніки і артилерійських снарядів. На початку серпня він відвідав низку інших заводів з виробництва боєприпасів.

Під час відвідин ракетного заводу Кім поставив за мету ”різко збільшити” виробничі потужності, щоб підприємство могло масово виробляти ракети для задоволення потреб фронтових військових частин, повідомляє ЦТАК.

Кім Чен Ин їде на бронемашині під час свого візиту 11-12 серпня на військовий завод у Північній Кореї / Associated Press

“Якісний рівень підготовки до війни залежить від розвитку індустрії боєприпасів, і завод несе дуже важливу відповідальність за прискорення підготовки до війни (Північної) Корейської народної армії”, — сказав Кім, згідно з повідомленням.

Відвідавши інші заводи, Кім закликав будувати більш сучасні ракетні пускові установки і заявив, що існує нагальна потреба збільшити виробництво великокаліберних снарядів для реактивних систем залпового вогню “в геометричній прогресії”, — йдеться у звіті. Кім також проїхався на новій бойовій броньованій машині, повідомляє ЦТАК.

Кім зосередився на збільшенні свого ядерного і ракетного арсеналів після того, як його дипломатія високих ставок з тодішнім президентом Дональдом Трампом зазнала краху в 2019 році. З початку 2022 року військові Кіма провели понад 100 ракетних випробувань, багато з яких були спрямовані на те, щоб попередити США і Південну Корею про розширення спільних військових навчань.

Багато експертів вважають, що Кім Чен Ин зрештою прагне використати свої модернізовані арсенали озброєнь для того, щоб домогтися від США поступок, таких як послаблення санкцій, щоразу, коли дипломатія з Вашингтоном поновиться.

Північна Корея може провести більше випробувань зброї, оскільки наступного понеділка, 21 серпня, США і Південна Корея мають розпочати літні військові навчання. Північна Корея називає американо-південнокорейські навчання підготовкою до вторгнення. Союзники заявляють, що не мають намірів нападати на Північну Корею.

Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) цитує слова Кіма про те, що Північна Корея повинна мати “переважну військову силу і бути повністю готовою до будь-якої війни” з можливістю “безсумнівно знищити” своїх ворогів.

Американсько-південнокорейські навчання під назвою “Щит свободи Ульчі” — це комп'ютерно змодельовані командно-штабні навчання. Під час цьогорічних навчань, які триватимуть до 31 серпня, союзники заявили, що вони також проведуть широкомасштабні польові навчання, які, як повідомляється, стануть найбільшими в своєму роді за останні роки.

Речник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сун Джун заявив журналістам, що цьогорічні навчання UFS спрямовані на подальше посилення сил і засобів реагування союзників шляхом виконання вправ за сценаріями, які відображають розвиток ядерних і ракетних сил і засобів Північної Кореї та інші ситуації в галузі регіональної безпеки.

Полковник Айзек Л. Тейлор, речник збройних сил США, заявив на тій самій пресконференції, що ці навчання є “жорсткими і реалістичними вправами”.

Раніше цього місяця Білий дім заявив, що американська розвідка встановила, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час візиту до Пхеньяна минулого місяця говорив з північнокорейськими офіційними особами про збільшення продажу Москві озброєнь для війни в Україні.

Північна Корея заперечує американські заяви про постачання артилерійських снарядів і боєприпасів до Росії. Але Північ публічно підтримала Росію у війні і натякнула на відправку робітників для допомоги у відновленні окупованих Росією територій в Україні.

Кім намагається зміцнити зв'язки з Китаєм і Росією в умовах очолюваної США кампанії тиску через її ядерну програму та економічні труднощі, пов'язані з пандемією.

Кім Чен Ин / Associated Press

14 серпня Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що 200 гектарів сільськогосподарських угідь у східному регіоні Північної Кореї були затоплені через тайфун “Ханун”. Кім відвідав постраждалі від тайфуну райони, закликав вжити негайних заходів для захисту посівів і розкритикував місцевих чиновників за те, що вони не змогли запобігти затопленню сільськогосподарських угідь, йдеться в повідомленні.

Північна Корея схильна до погодних катаклізмів, таких як повені та посухи. Спостерігачі кажуть, що дефіцит продовольства в Північній Кореї загострився з кількох причин, включаючи обмеження через пандемію, невдалі спроби постачати зерно через державні об'єкти та зменшення особистих доходів населення.

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