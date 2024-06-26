Навіщо Китаю заморожування російсько-української війни: політолог звернув увагу на цікавий момент

На думку політолога Олега Саакяна Китай просуває ідею заморожування російсько-української війни, щоб стати гарантом безпеки для європейських країн.

Про це пише "Еспресо".

"В заяві Сі Цзіньпіна щодо російсько-української війни варто звернути увагу на один момент. А саме на його слова про європейську безпеку. Китай за заморожуванням російсько-української війни бачить для себе ще одну можливість. В рамках цієї можливості Китай прагне стати "співакціонером" європейської безпеки. Зокрема, як гарант того, що російсько-українська війна залишиться замороженою, як той, хто буде стримувати Путіна. Відповідно таким чином зайти, як гарант захисту Європи від Росії", – зазначив Саакян.

За словами політолога, Китай намагається посилити свій вплив в Європі.

"Саме цьому був присвячений візит Сі Цзіньпіна до Парижу, Сербії та Угорщини. В економічному розрізі та в безпековому. З Угорщиною це елемент тиску на НАТО і тому тепер Будапешт може грати не тільки в інтересах Росії, а й Китаю. Тобто, якщо НАТО буде розширювати свій вплив на індо-тихоокеанський регіон, Китай буде робити те саме, тільки в Європі. Таким чином Китай буде блокувати ініціативи НАТО зсередини", – пояснив Олег Саакян.

Нагадаємо, після переговорів Сі Цзіньпіна з Анджеєм Дудою МЗС Китаю заявило, що країна готова і надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні "української кризи".

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