Навіщо Кремль посилав літак до США: нардеп оцінив розмови про початок мирних переговорів   

У середу, 26 червня, літак російського уряду здійснив переліт до США. Ця інформація викликала розмови про те, що нібито готуються "мирні перемовини" з агресором, які змусять Україну піти на поступки, щоб закінчити війну. Зокрема у ЗМІ повідомлялося, що на борту літака перебував російський міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, який нібито мав передати американському уряду текст мирної угоди.

Народний депутат від "Слуги народу", член комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко вважає, що якби росіяни дійсно були готові до будь-яких перемовин, вони б відправили з такою важливою місією не голову МВС, а відповідних уповноважених осіб, які можуть вести переговори та мають певний досвід.

Про це він заявив в ефірі проєкту "Тема з Мосейчук" на youtube-каналі Наталії Мосейчук.

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Яременко зазначив, що крок до реальних перемовин з боку Росії означав би, що вона більше не спроможна вести війну. Але наразі таких ознак немає.

"Це виглядає дуже неправдоподібно… Це виглядає як спосіб промацування інформаційної позиції України на предмет того, що ми готові злить", – зазначив Яременко.

За його словами, будь-який подібний крок з боку РФ означав би, що Росія дійшла того стану, коли вона не готова далі воювати. Але це не так.

"Як людина, яка сьогодні вночі повернулася із Куп'янська, скажу, що Росія готова воювати. І Росія воює. І для того, щоб почати будь-які переговори з ними про мир, нам ще доведеться достатньо повоювати. І нести жертви, зазнавати втрат", – наголосив нардеп.

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Яременко впевнений, що Україна колись "доведе Росію до того стану", коли вона буде змушена почати переговори, але це відбудеться не зараз.

"На моє переконання, Росія пробує вести наступальні дії по всій лінії фронту. Вона розуміє, що у нас є великі очікування на отримання нових видів озброєння, і що це може змінити ситуацію на полі бою. Тому їй зараз треба думати про закріплення якихось військових успіхів", – зазначив нардеп.

Він додав, що ресурси росіян "теж не безмежні" попри те, що їх в рази більше, ніж в України. Але у РФ наростають внутрішні проблеми, які так чи інакше пов'язані з нападом на Україну.

"Вони все це бачать і розуміють. Не така вже й райдужна і бравурна ситуація в Росії. Але це їх зараз переконує не в тому, що треба припинити [війну – ред.], а в тому, що поки вони можуть, треба досягти більшого. Для того, щоб почати переговори з сильніших позицій", – зазначив Яременко.

Він також додав, що всі розмови про переговори на російських умовах лише "підіграють російській пропаганді та російським інформаційним впливам".

"Ми маємо справу у цій ситуації з фейком, з інформаційною операцією. При тому, що очевидно людина з прізвищем Колокольцев існує, і він міг полетіти до США в обхід санкцій…Але навряд чи він вів будь-які переговори", – сказав нардеп.

Він також додав, що абсолютно впевнений в тому, що контакти між американцями та росіянами є. Але публічні заяви, які робить Росія, не можуть настільки розходитись із тим, що робиться в кулуарах.

"Тобто публічно поки що росіяни демонструють повну готовність [продовжувати війну – ред.]. Ба більше, Путін і кліка навколо нього батогами жене свою країну на війну, на смерть. І це ніяк не корелюються з переговорами", – підсумував Богдан Яременко.

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