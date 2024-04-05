Навіщо Кремль посилює заяви про переговори з Україною: пояснення аналітиків

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу, очільник Генштабу РФ Валерій Герасимов і очільник МЗС РФ Сергій Лавров активізували інформаційні операції, щоб залякати Захід і підштовхнути Україну до переговорів.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, Шойгу почав погрожувати Франції, щоб стримати підтримку України з боку країн Заходу.

"Він робить вигляд, що його нібито цікавлять переговори з Києвом. Однак це є лише частиною широкої інформаційної операції, яка покликана змусити Захід підштовхнути Україну до переговорів на умовах Москви", - вважають експерти.

Також, як повідомляється, Пєсков повідомив, що НАТО і Росія зараз перебувають у "прямій конфронтації", а Альянс нібито втягнутий у "конфлікт навколо України". Прессекретар президента РФ звинуватив НАТО в тому, що воно наблизилося до кордонів Росії.

За словами аналітиків, у Росії вже давно хочуть представити Захід і НАТО як екзистенційну загрозу. Таким чином пропаганда хоче виправдати війну проти України.

У ISW повідомили, що Лавров також імітував зацікавленість у переговорах про припинення війни в Україні. Він використав зустріч з іноземними послами з "незахідних" держав, щоб засудити "Формулу миру" президента України Володимира Зеленського. За його словами, Москва готова вести переговори на вигідних для себе умовах.

Раніше стало відомо, що Китай наполягає на тому, щоб посадити Україну та Росію за стіл переговорів на рівних.Читайте матеріал ТСН.ua на цю тему: "Мирні" переговори з Росією: хто та навіщо просуває план прихованої капітуляції України.

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