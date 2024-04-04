Навіщо міністр оборони Франції телефонував Шойгу – ексрозвідник КДБ назвав причини

На думку Жирнова, стратегічно ця розмова була помилкою для Франції.

Вперше за півтора року, від жовтня 2022 року, відбулася телефонна розмова між міністрами оборони Франції та Росії Себастьяна Лекорню та Сергія Шойгу. Приводом для розмови став теракт у підмосковному ТРЦ Crocus City Hall.

Проте ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов у коментарі "24 каналу" заявив, що це – не єдина причина.

На його думку, йдеться скоріше не про дипломатичну, а відверту розмову. У ній, до речі, Себастьян Лекорню висловив своє ставлення до вигадок Кремля про нібито участь західних країн в організації теракту та підтвердив, що французька сторона має інформацію про те, що його організовував ІДІЛ.

Жирнов зауважив, що французький міністр не міг самостійно ухвалити рішення про дзвінок, не проконсультувавшись попередньо з президентом Макроном.

"Після розмови з'явилася реакція Росії, де Шойгу в офіційному повідомленні сказав: "Я сподіваюся, що за цим терактом не стоїть Франція". Тобто, грубо кажучи, він вкотре плюнув в обличчя французам", – сказав Жирнов.

Експерт певен, що Путін завжди такі дзвінки розглядатиме як прояв слабкості, тому стратегічно ця розмова була помилкою. Тим більше, що останнім часом між Францією та Росією триває постійна медійна війна.

"Макрон сказав, що війська НАТО потенційно можуть бути на території України, хоча, до речі, Україна не просила жодних військ НАТО. Уся ця історія триває, але я вважаю, що Лекорню даремно телефонував Шойгу, тому що це пробний камінь, який довів, що Росія не змінилася у цьому сенсі, – сказав ексрозвідник.

Інші причини

За словами Жирнова, Франція стурбована з двох причин:

в червні 2024 року відбуватимуться вибори до Європейського парламенту.

Франція влітку приймає Літні Олімпійські ігри.

Тому Париж стурбований загрозами проведення терактів на цих заходах.

"Вся ця історія, найімовірніше, пов'язана із цим. І, до речі, у Макрона останнім часом було кілька заяв, у яких він говорив, що якби Росія захотіла відновити співпрацю у сфері спільної боротьби з міжнародним ісламським тероризмом, то Франція завжди готова до цієї справи", – підсумував Сергій Жирнов.

Нагадаємо, президент Макрон розкритикував коментарі РФ щодо причетності Парижа до теракту після розмови міністрів оборони двох країн.

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