Навіщо Путін хоче дестабілізувати ситуацію в Молдові: пояснення політолога

До чого тут війна в Україні?

Очільник Кремля Володимир Путін хоче розхитати політичну ситуацію в Молдові, щоб розпалити новий конфлікт по сусідству з Україною і розосередити допомогу західних партнерів.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав політолог Володимир Фесенко.

За словами експерта, Москва активно користується методами гібридної війни проти країн Балтії. Водночас наразі країни Балтії закрили кордон із Росією, що є абсолютно обґрунтованим кроком у зв’язку з ризиками гібридних методів Росії.

Там посилено зараз військові підрозділи НАТО.

"Думаю, Захід уже послав сигнали: будь-яка спроба організації якихось диверсій військових дій проти країн Балтії розглядатиметься як напад на блок НАТО”, — сказав Фесенко.

На думку політолога, у Молдові досить впливові проросійські сили, а також є ризик, пов’язаний із Придністров’ям.

“Тому, мабуть, Молдова — дуже зручний об’єкт для дестабілізації ситуації в тилу України”, — сказав Фесенко.

За словами Фесенка, Росія дестабілізує ситуацію у Молдові, щоб частина ЗСУ відгукувалася не лише на військові дії на Донбасі, на півдні України, на прикриття північного флангу на кордоні з Білоруссю, а щоб ще змушені були відволікатися на ситуацію з Молдовою.

"Це зона напруги біля кордонів Європейського Союзу і НАТО, біля Румунії. Тому я думаю, що це для того, щоб розосередити увагу і ЄС, НАТО, України, відвернути частину сил на те, щоб якимось чином врегулювати ситуацію в Молдові. Але це стиль Кремля — розпалювати пожежу там, де це можна”, — сказав Фесенко.

Експерт також не виключив потенційної небезпеки створення Росією нового фронту завдяки дестабілізації в Молдові.

Фесенко назвав таку ситуацію дуже небезпечною і показовою.

"Саме наша військова розвідка отримала ці плани, попередила про них керівництво Молдови, для того, щоб воно могло відреагувати профілактично. І я думаю, що зараз і з нашою допомогою, і за допомогою європейських колег, за допомогою Румунії, я думаю, що влада Молдови докладає зусиль для того, щоб нейтралізувати ризики таких дій з боку Росії”, — сказав політолог.

Нагадаємо, інший експерт Олег Жданов вважає, що Молдова або самостійно, або за допомогою своїх союзників буде протистояти заходам з боку країни-агресорки.

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