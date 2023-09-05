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Навіщо Путіну колють ботокс: несподівана версія політичної аналітикині

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Навіщо Путіну колють ботокс: несподівана версія політичної аналітикині

Президент Росії Володимир Путін

На думку аналітикині, у Тверську область РФ їздив двійник Путіна.

Російський президент-диктатор Володимир Путін отримує ботокс, щоб під розпухлим обличчям було легко сховати двійників.

Таку думку в етері телеканалу FREEDOM висловила політична аналітикиня та головна редакторка порталу After Empire Ольга Курносова.

Вона пригадала нещодавній візит Путіна до Тверської області. На її думку, туди їздив двійник очільника Кремля, бо, за її припущеннями, обличчя було без ботоксу. 

"І в мене виникла нова ідея, чому я говорю про ботокс. Коли все почалося з цим ботоксом, Путіну сказали – ти будеш молодий та красивий. Насправді його спеціально розколювали ботоксом, щоб під цим розпухлим обличчям було легко сховати двійників. Така в мене є конспірологічна версія", - сказала вона.

Раніше кандидат психологічних наук Дмитро Попов висунув таку думку, що у Путіна з'явився новий двійник

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Царь – НЕНАСТОЯЩИЙ. Двойника Путина УБЬЮТ, чтобы объявить о смерти диктатора. Разбор психолога

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Дата публікації
Перегляди
632
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