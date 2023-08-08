Навіщо військовий VIP-літак Росії таємно літав до КНДР після візиту Шойгу

Політ відбувся через тиждень після того, як міністр оборони Росії відвідав Пхеньян з метою переконати Північну Корею збільшити обсяги продажу зброї Москві.

Російський військовий літак здійснив таємний політ до Пхеньяна 1 серпня, згідно з даними бортових радарів. Це може свідчити про угоду щодо зброї.

Про це пише Daily Beast.

Рейс RFF7203 вилетів з Москви 31 липня і приземлився в Північній Кореї, згідно з картами польотів шведської системи відстеження польотів Flightradar24.

Літак Іл-62М ВПС Росії — тип літака, який використовується для військових делегацій — перебував на землі приблизно 36 годин, за даними NK News, який першим повідомив про цю секретну поїздку. Росія та КНДР про це не інформували.

Політ відбувся через тиждень після того, як міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав Пхеньян з метою переконати керівництво Північної Кореї збільшити продаж зброї до Росії, згідно з оцінкою американської розвідки, повідомив журналістам координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Це був перший візит російського VIP-літака до Північної Кореї з 2019 року, коли Пхеньян відвідав заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін, після чого Північна Корея припинила авіасполучення через пандемію.

Візит Шойгу відбувся в рамках святкування 70-ї річниці перемир'я у Корейській війні 1950-53 років. Він зустрівся з Кім Чен Ином, міністром оборони Північної Кореї Кан Сун Намом та іншими високопосадовцями, в тому числі з директором Головного політичного бюро Корейської народної армії Чон Кьон Тхеком та віце-міністром закордонних справ Ім Чон Ілем, повідомляє ЦТАК.

Шойгу супроводжували Олексій Криворучко, віце-міністр оборони, Андрій Руденко, віце-міністр закордонних справ, і Олександр Мацегора, посол Росії в Північній Кореї, згідно з повідомленням ЦТАК.

Кан, міністр оборони Північної Кореї, провів для Шойгу екскурсію по виставці озброєнь, де були представлені нові ударні і шпигунські безпілотники, а також міжконтинентальні балістичні ракети (МБР), повідомляє Yonhap.

Міністерство оборони Росії заявило, що зустрічі мали на меті “сприяти зміцненню співпраці між нашими оборонними відомствами”.

Секретна поїздка військового літака на початку цього місяця може бути наслідком візиту Шойгу для погодження військових угод, повідомляє NK News.

Намагання схилити Північну Корею на свій бік збігається з невдачами російських військових, які не змогли досягти значних успіхів у війні президента Росії Володимира Путіна в Україні. Це лише остання ознака того, що Росія стає все більш залежною від Північної Кореї, щоб продовжувати боротьбу, оскільки власне російське оборонне виробництво і постачання обладнання “борсається”.

“Це підкреслює скрутне становище, в якому опинилася Росія, коли справа доходить до поповнення та оновлення своїх можливостей у сфері озброєнь”, — сказав прессекретар Пентагону Пат Райдер про відносини між Північною Кореєю та Росією.

Північна Корея з самого початку підтримувала війну Росії проти України. Раніше Пхеньян звинувачував Захід у примусі Москви до вторгнення в Україну з метою захисту своїх інтересів безпеки. Згідно з оцінкою Білого дому на початку цього року, Пхеньян надав піхотні ракети і ракети російській групі “Вагнер”.

А в березні Росія намагалася закріпити угоду з Північною Кореєю, за якою Пхеньян надасть Москві озброєння в обмін на продовольство і товари, яких вона відчайдушно потребує.

Після візиту Шойгу Кім, схоже, подвоїв плани з виробництва зброї. За повідомленням Yonhap, він закликав до збільшення виробництва зброї в Північній Кореї і до програм з модернізації озброєнь. Кім здійснив об'їзд, відвідавши основні північнокорейські військові заводи через кілька днів після завершення візиту Шойгу, в тому числі ті, що виробляють двигуни для стратегічних крилатих ракет і великокаліберних реактивних систем залпового вогню, повідомляє Yonhap.

Кім заявив, що ці об'єкти важливі для “підготовки до війни”, і закликав “неухильно підвищувати продуктивність і надійність двигуна” і “швидко розширювати його виробничі потужності”, повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Робота Північної Кореї з нарощування виробництва зброї відбувається на тлі посилення напруженості у відносинах між Пхеньяном, Вашингтоном і Сеулом. Кім розпочав серію ракетних випробувань в останні тижні, коли Південна Корея і США готуються до початку щорічних навчань “Щит свободи Ульчі” (Ulchi Freedom Shield). У той час як Вашингтон і Сеул називають ці навчання оборонним механізмом, Пхеньян стверджує, що вони є репетицією вторгнення до Північної Кореї.

Екскурсія Кіма по військових об'єктах може бути попередженням Пхеньяну про те, що він може стояти на своєму перед обличчям передбачуваних загроз з боку Південної Кореї і США, заявило Міністерство з питань об'єднання Південної Кореї.

“Ми висловлюємо глибокий жаль, що Північна Корея продовжує розробляти ядерну зброю і МБР (міжконтинентальні балістичні ракети), а також звичайні озброєння за рахунок добробуту своїх громадян”, — заявив Ку Бьюнсам, речник міністерства.

Нагадаємо, Кім Чен Ин провів триденну інспекцію великих збройових заводів, зокрема тих, що виробляють снаряди великокаліберних реактивних систем залпового вогню і двигуни стратегічних крилатих ракет. Це сталось після візиту Шойгу до цієї країни.

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