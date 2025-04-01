Навіщо Норвегія розконсервує бункери часів холодної війни: відповідь у війні в Україні

Деякі бункери в Норвегії звели ще під час Другої світової війни / © Alamy

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Поки тисячі туристів щорічно милуються природою північної Норвегії , за зачиненими дверима в горах відбувається тиха мобілізація: держава розконсервує військові бункери, створені ще під час холодної війни. Їхнє відновлення викликане новими викликами безпеки — передусім війною в Україні.

Про це повідомляє ВВС Україна.

Колись у Норвегії було близько трьох тисяч підземних військових укриттів. Тепер дві ключові бази – Бардуфосс та Олавсверн – знову готуються до активного використання. Обидві розташовані на північ від Полярного кола поблизу російського кордону.

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Ангар на авіабазі Бардуфосс, збудований ще 1938 року, знову приймає винищувачі F-35 Lightning II. Його оновлюють, щоб гарантувати "життєздатність та стійкість" норвезьких літаків у разі атаки з боку РФ. Збройний конфлікт в Україні показав, наскільки вразливими є сучасні бойові літаки на землі — особливо перед дешевими драмі-камікадзе. Бетон та сталь не завжди рятують. Гора – надійніша.

Військово-морська база Олавсверн – це справжня цитадель. Вона вирізана у гірському масиві та оточена 275 метрами щільної породи габро. Вхід до неї – це тунель завдовжки 900 метрів із вибухостійкими дверима. Саме тут під час холодної війни могли ховатися підводні човни.

Норвегія вкладає кошти у модернізацію цих об'єктів як з географічної близькості до Росії. За даними НАТО, саме північна Атлантика і Арктика можуть стати ареною нових геополітичних протистоянь.

Військова база Олавсверн, колишня цитадель НАТО, мала стати "ведмежим капканом" для російських підводних човнів, що проходили стратегічним маршрутом до Північної Атлантики. Розташована в так званому "ведмежому коридорі", вона будувалася десятиліттями у співпраці з Альянсом і коштувала більш ніж 450 мільйонів доларів. Але після розпаду СРСР та закінчення холодної війни базу продали приватним інвесторам за мізерну суму — і згодом вона навіть ухвалювала російські судна.

Базу Олавсверн використовували для укриття підводних човнів від радянських супутників. / © Alamy

Лише 2020 року об'єкт знову повернувся під контроль норвезьких військових. Його реконструкція та збільшення присутності НАТО стали відповіддю на дедалі більш агресивну поведінку Кремля. Інтерес до бази виявили і ВМС США, що розглядають її як потенційне місце дислокації атомних підводних човнів.

Однак Норвегія — не єдина країна, яка повертається до підземних стратегій. Росія відновила близько 50 військових баз в Арктиці, Швеція повернулася до використання укриттів на острові Мускьо, Китай та Іран будують нові потужні підземні об'єкти.

Аналітики зазначають: йдеться не лише про зручність чи історичну тяжкість. У той час, коли дрони, високоточні ракети та гіперзвукова зброя створюють безпрецедентні загрози для авіації та флоту на відкритій місцевості, гори та тунелі знову набувають стратегічного значення.

Незважаючи на приклад підземного захисту Норвегії, що повертається до практики, інші країни, зокрема Великобританія, не поспішають відновлювати бункери часів холодної війни. Головна причина – висока вартість. Більшість старих укриттів були продані, переобладнані під музеї, клуби або повністю зруйновані. Частина – затоплена або непридатна до використання через зношений бетон та відсутність захисту.

"Все обладнання з бункерів зазвичай давно демонтували, а нове коштує надто дорого", - пояснює автор книги про підземні військові споруди Пол Озорак. До того ж, старі об'єкти можуть стати цілями для розвідки: їхню інфраструктуру легко відстежити за супутниковими знімками.

"Ці укриття будували, щоб витримати ядерний удар, а не удар із GPS-наведенням у вентиляційний люк", - додає аналітик Sir Humphrey.

Але, незважаючи на скепсис, у самій Британії досі зберігається низка підземних об'єктів, що залишаються на озброєнні. Серед них — бункери Королівських ВПС у Букінгемширі, штаб Нортвуд у Лондоні та секретна база Міноборони Коршем, збудована над історичними урядовими тунелями на випадок ядерної війни. Деякі з них можуть бути відновлені без публічного розголосу.

Уряд також перекласифікує старі документи про ядерне планування, оприлюднені після холодної війни. Це, на думку експертів, свідчить про перегляд політики на тлі нових загроз.

Вторгнення Росії в Україну змусило багато країн переосмислити безпеку. І, як зазначає Озорак, коли над головою нависає загроза — ховатись під землю здається цілком природною реакцією.