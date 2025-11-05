Навіщо Путін намагається показати ядерну могутність: пояснення експерта

Ядерна зброя залишилась єдиним «козирем» Путіна

Рішення президента РФ Володимира Путіна доручити підготовку до ядерних випробувань, яке супроводжується активною демонстрацією ядерної могутності, є спробою створити ілюзію величі й водночас єдиним «козирем» Кремля у відносинах зі світом. На думку військового аналітика Івана Ступака, Росія повністю позбавлена можливості робити позитивний внесок у світову науку та технології, тому єдиним її аргументом залишається загроза знищення.

Про це він розповів в ефірі телеканалу «КИЇВ24».

Єдиний «козир» Росії — знищення

Іван Ступак наголошує, що Росія сьогодні не має нічого, що вона могла б запропонувати світові, окрім залякування. Аналітик підкреслює, що демонстрація ядерної могутності є спробою створити ілюзію величі, але фактично свідчить про відсутність реальних технологічних та наукових досягнень.

«Російській Федерації більше немає, що запропонувати цьому світові. Єдине що — от „у нас є ядерна зброя, ми вас всіх уб’ємо“. Ні штучний інтелект, ані якісь там ліки проти якихось там серйозних хвороб, нічого [немає — ред.]», — заявив Ступак.

На його думку, єдина сфера, де Росія наразі може щось показати — це здатність знищити людство.

Ядерні випробування як демонстрація сили

Експерт також прокоментував доручення Путіна готуватися до ядерних випробувань, розглядаючи це як спробу показати світові, що Росія досі є ядерною державою, яка готова зруйнувати світову стабільність.

Ступак нагадав, що наземні та підводні ядерні випробування востаннє проводилися ще у 1962 році. Підземні ж випробування США та Радянський Союз робили у 1991–1992 роках. Показуючи готовність повернутися до практики ядерних випробувань, Кремль прагне маніпулювати сприйняттям своєї могутності, адже не має жодних інших позитивних чинників впливу.

Нагадаємо, Путін повихвалявся ядерними ракетами «Буревісник» і «Посейдон». Диктатор заявив, що Росія розширює ядерний потенціал і нібито запустила серійне виробництво нового комплексу.