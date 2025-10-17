Навіщо Путін насправді зустрінеться з Трампом: експерт розкрив справжні наміри диктатора

Путін та Трамп / © ТСН.ua

Ідея можливої зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа в Будапешті знову розбурхала світ. Однак, за словами експерта, за цією «дипломатичною ініціативою» ховаються цинічні цілі Кремля — принизити Європу та, що найголовніше, виграти більше часу для продовження кривавої війни в Україні.

Про це розповів для «Київ 24» науковий співробітник Atlantic Council Пітер Дікінсон.

Він вважає, що вибір Будапешта є невипадковим. Путін хоче створити ситуацію, в якій Дональд Трамп покаже європейським лідерам «їхнє місце».

«Їхнє місце — це нижче, ніж Америка. Тобто Америка буде приймати рішення про саміт, і Америка буде казати Євросоюзу: дайте вільний шлях, щоб Путін літав через ваше повітряне майбутнє. Євросоюз буде казати — так, так, згоден», — моделює ситуацію експерт.

За його словами, це буде шкідливий та принизливий момент для ЄС, але вони погодяться, а Путін отримає бажане — демонстрацію того, що Європа нічого не вирішує.

Однак приниження Європи — не головна мета. Найцінніший ресурс, який Путін намагається здобути за допомогою таких маневрів, — це час.

«Ми бачимо ще один момент, коли Путін хоче просто тягнути час і грати на час, щоб продовжувати свою війну», — наголошує Дікінсон.

Аналітик зазначає, що це вже відпрацьована схема. Кожен раз, коли Трамп наближається до якихось рішучих дій, Путін «вигадує якийсь дипломатичний хід, щоб загальмувати процес».

Експерт нагадує про попередні подібні ініціативи: розмови про Аляску, зустрічі в Саудівській Аравії та Стамбулі. Жодна з них не дала результату, але всі вони виконали своє головне завдання.

«Після цього всього нічого не вийшло, але, звісно, Путін вирішив отримувати те, що йому потрібно, — це час, щоб вбивати більше людей і продовжувати свою війну», — констатує Дікінсон.

Він упевнений, що Трамп щоразу потрапляє на цей гачок, і потенційний саміт у Будапешті — лише черговий епізод цієї маніпулятивної гри.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після двогодинної телефонної розмови з Володимиром Путіним оголосив про домовленість провести особисту зустріч. За словами Трампа, саміт, метою якого є «покласти край» війні в Україні, відбудеться в Будапешті. Цьому рішенню передуватиме зустріч високопоставлених делегацій обох країн.