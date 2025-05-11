Навіщо Путін посилює альянс з КНДР: справа не тільки у зброї

Путін і лідер КНДР / © Associated Press

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КНДР і Росія наразі ведуть дедалі активнішу пропаганду про зміцнення партнерства між двома країнами.

Про це пише The Wall Street Journal.

«Тепер обидві сторони кажуть про свій військовий союз, малюючи набагато більш райдужну картину свого партнерства, ніж неузгоджені та суперечливі відносини, про які розповідають Україна та її союзники», — пише WSJ.

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Журналісти зазначають, що для Путіна розкриття правди про причетність Північної Кореї показує США та іншим країнам, що у Росії є надійні друзі, які допоможуть їй продовжити боротьбу з Україною.

«Путін посилив це послання на військовому параді 9 травня, на який зібралася найбільша кількість світових лідерів, зокрема з китайським лідером Сі Цзіньпіном», — додали у медіа.

Нагадаємо, Північна Корея ратифікувала договір про стратегічне партнерство з Росією, який, крім іншого, передбачає взаємну військову допомогу.

Договір також передбачає співпрацю і в інших сферах. Північна Корея ще до підписання документа постачала Росії боєприпаси та військову техніку для використання у війні проти України. Росія, за даними західних розвідок, своєю чергою сприяє Північній Кореї як у постачаннях продовольства, так і в ракетній програмі.

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Напередодні Кім Чен Ин заявив, що участь КНДР у війні Росії проти України є «законною» та «обгрунтованою», назвавши це виявом суверенного права на підтримку «братнього народу».