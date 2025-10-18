ТСН у соціальних мережах

Навіщо Путін їде до Угорщини та чому це так бентежить ЄС — розбір Reuters

Диктатор може обговорювати війну в Україні на території країни ЄС без участі європейських лідерів — вважають експерти.

Анастасія Павленко
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Ймовірна зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Угорщині — державі-члені ЄС і НАТО — викликала занепокоєння серед союзників України.

Про це пише Reuters.

«Зустріч, що може відбутися у Будапешті протягом двох тижнів, стане символічним кроком, який здатен ускладнити позиції Заходу у війні Росії проти України», — вважають журналісти.

«Це незручна ситуація і для ЄС, і для НАТО, — зазначив високопоставлений західноєвропейський чиновник. — Загроза „Томагавків“ посилюється, і водночас Путін прагне зустрічі. Але якщо Трамп вважає, що може досягти результату — він спробує це зробити».

Геополітичний аналітик Ботонд Феледі вважає, що Кремль отримує з такої зустрічі значні символічні дивіденди і «вбиває кількох зайців одним пострілом».

«Путін може обговорювати війну в Україні на території країни ЄС без участі європейських лідерів, — пояснив експерт. — Це подвійний удар по Європі, символічно набагато сильніший, ніж зустріч у Туреччині чи будь-де ще».

Також Феледі зауважив, що, як і попередній саміт Трампа та Путіна на Алясці, ця зустріч може відбутися без участі президента України Володимира Зеленського. На його думку, це поглибить напруженість між Києвом і Будапештом.

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.

Щодо російського лідера діє ордер на арешт від МКС, він у європейських санкційних списках, а ще санкції ЄС забороняють російським літакам, у тому числі президентському, заходити у повітряний простір ЄС.

Водночас до Угорщини все ж є шлях без перетину повітряного простору інших країн-членів. Він пролягає через Туреччину, Чорне море, та кілька балканських країн, які не входять до ЄС і не долучались до санкцій.

Однак навіть це вимагатиме координації з повітряними коридорами, контрольованими НАТО.

Угорщина вже раніше заявляла, що вона ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) проігнорує.

