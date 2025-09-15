Навіщо Росія атакує Польщу та Румунію дронами: пояснення аналітиків

Росія веде бойові дії в Україні на межі своїх можливостей / © Associated Press

Росія атакує дронами Польщу та Румунію, щоб отримати досвід для майбутньої агресії проти НАТО.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

«Представники НАТО та країн-членів продовжують засуджувати вторгнення російських безпілотників до Польщі та повторюють, що вторгнення безпілотників, ймовірно, було навмисним. Російські чиновники та прокремлівські джерела продовжують ухилятися від звинувачень у вторгненні безпілотників та применшувати реакцію держав НАТО на вторгнення безпілотників», — йдеться у звіті.

Аналітики припустили, що цими атаками Росія намагається отримати досвід для майбутньої агресії проти Альянсу.

Нагадаємо, у Румунії повітряні сили перехоплювали та супроводжували російський ударний дрон типу «Shahed», який залетів у повітряний простір країни.

Президент України Володимир Зеленський заявив про загрозу російських дронів для сусідніх країн.