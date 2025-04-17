Навіщо Росії авіабаза в Індонезії: аналіз від The Guardian

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

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Росія намагається домовитися з Індонезією про постійну присутність своїх військових літаків на її території, хоча позитивний результат малоймовірний.

Про це йдеться у статті The Guardian.

Аналітики скептично налаштовані щодо перспектив реалізації плану Москви з розміщенням її літаків на авіабазі на острові Біак у провінції Папуа — лише за 1300 км від австралійського Дарвіна. Експерти аргументують це тим, що Росія вже майже 50 років безуспішно намагається закріпитися на індонезійському острові.

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Своєю чергою Індонезія традиційно дотримується принципу нейтралітету, не дозволяючи жодній іноземній державі розміщувати армія чи військові об’єкти на своїй території.

«Імовірність прийняття російського запиту низька або майже нульова», — заявив Рахман Якоб з австралійського Інституту Лоуі.

«Це суперечить принципу фактичного надання військових баз будь-яким закордонним зовнішнім державам», — підтримує його Гатра Пріяндіта з Австралійського інституту стратегічної політики (ASPI).

Навіщо Росії авіабаза в Індонезії?

На думку експертів, в інтересу Росії до Біака є кілька причин. Географічно острів дозволяє спостерігати за об’єктами США в регіоні.

«З погляду Росії, вони мали б стратегічний плацдарм у Південно-Східній Азії, що дозволило б їй проводити збирання розвідданих, головним чином проти Сполучених Штатів щодо Гуаму. Але також поширюється вниз до все більш важливих баз США на Північній території, а потім потенційно на захід до Індійського океану», — розповів Меттью Сассекс з Австралійського національного університету.

Москва також може мати і космічний мотив. Острів Біака розташований поблизу екватора, і це вигідно для запуску супутників. Індонезія планує створити там космодром. Росія хоче взяти участь у проєкті.

«Але переговори були повільними. Я розумію, що Індонезія намагається сказати „ні“, але це їхній спосіб сказати „ні“, щоб затягнути переговори», — пояснив Якоб із посиланням на на дипломатичну культуру Індонезії.

Росія хоче посилити вплив у регіоні

На тлі непередбачуваної американської зовнішньої політики Москва бачить шанс посилити свій вплив у регіоні. Індонезія вже приєдналася до БРІКС, а обсяг торгівлі з Росією зріс на 80% за останні п’ять років, сягнувши 4,3 млрд дол. 2024 року.

Однак навіть у такому разі Індонезія навряд чи погодиться на постійне базування російських літаків на її території. Найбільшим успіхом Росії досі залишається короткостроковий доступ до Біака 2017 року.

РФ також намагається зміцнити свою присутність в інших частинах регіону. Наприклад, у М’янмі вона є головним партнером військової хунти, постачає озброєння та допомагає з будівництвом атомної електростанції. Це частина знайомої стратегії.

«Це відома п’єса з Росії. Її електростанція в Туреччині керуватиметься і належатиме Росії принаймні десять років, і „Росатом“ підписав кілька угод з африканськими країнами для подібних проєктів, будуючи тісні відносини та залежність», — звернув увагу Сем Кренні-Еванс із Calibre Defense.

Навіть якщо російська спроба з індонезійським островом не увінчається успіхом, сам факт публічності такого намагання може вплинути на регіон. Президент РФ Володимир Путін дав зрозуміти союзникам США про свою готовність кинути виклик їхній домінації в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, Росія подала до Індонезії запит на отримання у своє розпорядження авіабази «Манухуа» у провінції Папуа біля Австралії. Протягом останніх кількох років на цій базі здійснювали посадки російські літаки дальньої авіації типів Іл-76 та Ту-95.