Навіщо Росії зараз потрібна мобілізація: Паліса розкрив причини

Павло Паліса / © ТСН

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Росія щомісяця несе більше втрат у війні проти України, ніж залучає до своєї армії. Через це окупанти змушені оголосити мобілізацію.

Про це заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив під час зустрічі з журналістами.

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Він нагадав, що мобілізація в Росії розглядається від початку цього року. За останньою інформацією, йдеться про призов 300 тисяч осіб цього року і ще стількох у першій половині наступного. Проте це, як указав Паліса, вимагатиме значних ресурсів.

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«Призвати таку велику кількість людей — це не просто цифра. Це спроможність військового апарату їх одягнути, екіпірувати, навчити, тренувати базовим, елементарним речам», — вважає він.

Мобілізація в Росії — що відомо

Російський лідер Володимир Путін готується до мобілізації, про це свідчать дані розвідки, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Путін не готовий зупинити цю війну. Є дані розвідки, що він готується до мобілізації. Він хоче зробити це після виборів до Думи 21 вересня. Він хоче посилити мобілізацію. Не відкрито, бо боїться свого суспільства, але він зробить це на початку жовтня, якщо ми не створимо йому проблем із логістикою, зброєю, бензином, дизелем і якщо наші партнери не запровадять тотальні санкції за його агресію», — сказав український президент.

За його словами, лідер РФ планує мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб.

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Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що на осінь 2026 року Росія готує мобілізацію від 500 тисяч людей.

«Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на сході, інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план РФ», — зазначив він.

Офіційно влада РФ про плани з мобілізації не оголошувала.

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