Навіщо Трамп влаштовує "засідки" світовим лідерам в Білому домі – CNN

Дональд Трамп і президент ЮАР Сиріл Рамафоса. / © Associated Press

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У Білому домі знову розгорнулося шоу, де Дональд Трамп постав як господар не стільки дипломатичних переговорів, скільки жорстких і публічних сцен, що нагадують бійцівський клуб. Президент ПАР Сиріл Рамафоса став новою “мішенню” під час візиту до Вашингтона — Трамп влаштував йому фактичну інквізицію на камери, використавши праві медіа наративи про “геноцид білих фермерів” у Південній Африці.

Про це пише CNN.

Рамафоса прибув до США, добре розуміючи ризики. Поряд із ним — міністр сільського господарства та навіть знамениті гравці в гольф з ПАР. Але це не врятувало його від чергового медійного удару Трампа: президент США показував вирізки з преси зі словами “смерть, смерть, смерть”, натякаючи на нібито масові вбивства білих. На спробу Рамафоси спокійно пояснити, що більшість жертв злочинів у ПАР — саме чорношкірі, Трамп лише відповів: “Вони, як виявилося, білі. Я не знаю, як ви це поясните”.

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Цей епізод — не перший. Український президент Володимир Зеленський раніше вже зазнав подібного “допиту” в присутності віце-президента Дж. Д. Венса. Тепер такі сценки стали звичним ритуалом у дипломатії Трампа: формальні зустрічі в Овальному кабінеті перетворюються на театр публічного приниження, особливо для тих країн, які потребують підтримки США.

Іноземні лідери, які ще нещодавно вважали візит до Білого дому політичним трофеєм, нині оцінюють його як потенційно небезпечну пастку. Усе це поглиблює недовіру серед партнерів США — особливо в Глобальному Півдні, де дедалі більше лідерів починають орієнтуватися на Китай.

Овальний кабінет більше не місце для банальних фотосесій і протокольних рукостискань. Це сцена, де віце-президент Венс може атакувати гостей із дивану, а преса — знімати чергові вірусні моменти. Під час візиту Зеленського один журналіст навіть поставив питання, чому той прийшов у військовій формі, а не в костюмі.

Шоу для своїх: як Трамп перетворив дипломатію на сигнал білим націоналістам

Після багатьох років апартеїду, а також тривалого періоду корумпованого управління з боку Африканського національного конгресу, Південна Африка продовжує боротися з глибокими структурними проблемами. Втім, жодна з них не стала ближчою до вирішення після гучного виступу Дональда Трампа в Овальному кабінеті. Та й не було мети щось вирішити — це була вистава для електорату MAGA, насамперед для його радикального білого крила.

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Образ Трампа як політичного аутсайдера, який зневажає дипломатичні норми й руйнує усталені міжнародні структури, вже став фірмовим. Його меседж простий: США повинні демонструвати силу, а не шукати компроміси. І в цьому шоу на публіку, де глава держави публічно “навчає” іноземних лідерів, закладений саме такий меседж — Америка понад усе, а світові політичні еліти мають мовчки слухати.

Однак, іноді вигоди від цього перформансу отримує не лише сам Трамп. У середу, після того як Трамп розкритикував ситуацію в Південній Африці, в тій самій кімнаті опинився Ілон Маск — відомий підприємець родом з ПАР. Напередодні він поскаржився в соцмережі X на “дискримінацію білих” у країні. Цей наратив, схоже, вдало вкладається в загальну ідеологічну картину, яку транслює адміністрація Трампа.

Погляди Маска не залишились у тіні й під час нещодавнього візиту до Білого дому прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Там віце-президент Венс обрушився зі скаргами на обмеження свободи слова в Британії — маючи на увазі тиск на американські технологічні корпорації. Проте Стармер, загартований у британських парламентських дебатах, відповів миттєво:

“У Сполученому Королівстві свобода слова існує дуже, дуже довго, і вона існуватиме ще дуже, дуже довго”.

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Однак ця відповідь, хоч і ефектна, не зменшує головного — нинішній Білий дім дедалі менше нагадує інститут дипломатії і дедалі більше — студію для ідеологічних шоу. І ті, хто не готовий до такої сцени, ризикують стати її наступною жертвою.