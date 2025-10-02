Навіщо Трамп збирав сотні генералів на нараду: експерт розкрив справжню мету

Дональд Трамп / © Associated Press

На військовій базі у Вірджинії відбулася безпрецедентна зустріч, на якій за особистим проханням Дональда Трампа зібрали сотні американських генералів та адміралів. Хоча публічно захід мав вигляд «службової наради», експерт, проаналізувавши виступи Трампа та його соратника Гегсета, заявляє: це був відвертий політичний мітинг, а не обговорення стратегічних військових пріоритетів.

Таку думку висловив інтерв’ю OBOZ.UA український дипломат і політик Роман Безсмертний.

Суть виступу Дональда Трампа зводилася до однієї ключової тези: безумовна лояльність. Президент відверто заявив військовому керівництву, що якщо комусь із них його позиція не подобається, «двері відчинені», але така особа мусить розуміти, що втратить абсолютно все — звання, вплив і владу.

«Це не була службова нарада — це був політичний мітинг для військових. Суть одна: ви маєте присягнути на вірність Дональду Трампу як своєму 'королю й імператору'. Від його волі залежить ваша доля», — пояснює експерт, підкреслюючи, що у виступах не було жодного слова про реальну військову організацію, бюджет чи пріоритети. Замість цього обговорювалися фізпідготовка, зовнішній вигляд та гендерні питання.

Занепокоєння викликали тези, які стосувалися можливого використання армії США всередині країни. Венс відкрито заявив, що армія має бути готова виконувати завдання всередині країни, а Трамп натякнув на необхідність тренуватися не лише на полігонах.

«Цей момент був найсуттєвіший… Теза: армія має тренуватися не на полігонах, а на площах американських міст. І це подавалося як 'історичний досвід президентів, які захищали батьківщину'. Це явно було продумано», — коментує аналітик.

Це свідчить про підготовку збройних сил не лише до зовнішніх конфліктів, але й до залучення у питаннях кордону з мігрантами та, ймовірно, до контролю протестів всередині Сполучених Штатів.

Попри внутрішні акценти, на зустрічі також пролунали гучні заяви щодо зовнішньої політики. Трамп прямо заявив: «Я буду боротися з картелями у Венесуелі на суші».

Експерт пов’язуює це із ширшою стратегічною метою Трампа — «колонізацією» Латинської Америки і скороченням американської присутності в Європі, Африці та на Близькому Сході. Венесуела на чолі з режимом Ніколаса Мадуро розглядається як «зручна мішень»: є мотив (боротьба з наркокартелями) та чіткий ворог.

«Звідси й логіка: 'готуйтеся до війни'», — підсумовує Безсмертний.

Хоча пряма теза про вторгнення у Венесуелу так і не прозвучала. Однак, натяк був більш ніж прозорий. Трамп та його «міністр війни» (як вони назвали Міноборони) використали зустріч для політичного маніфесту, залишивши військових без чіткого стратегічного курсу, але з вимогою абсолютної покори.

Нагадаємо, очільник Пентагону скликав екстрену нараду сотень генералів США для обговорення Національної оборонної стратегії. За даними The Washington Post, впливові генерали висловлюють незгоду зі зміщенням фокусу стратегії на внутрішні загрози та зі скороченням ролі США в Європі.