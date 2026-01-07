Навіщо в США скинули з гелікоптера понад 70 бобрів (фото, відео)

Бобер / © Pixabay

Реклама

У США в другій половині 1940-х років влада штату Айдахо провела масштабну операцію з переселення бобрів до важкодоступних гірських районів, під час якої тварин доправляли з літаків за допомогою парашутів. Загалом у межах програми було переселено близько 70 бобрів.

Про це пише видання popsci.

Про це йдеться в архівних матеріалах Департаменту рибного господарства штату Айдахо, а також у відновленому документальному фільмі Fur for the Future, знайденому істориком Шерон Кларк.

Реклама

На початку XX століття популяція бобрів у США різко скоротилася через масове полювання та торгівлю хутром — з сотень мільйонів особин до приблизно 100 тис. Усвідомлення екологічної ролі цих тварин прийшло пізніше. Фахівці дійшли висновку, що бобри відіграють ключову роль у формуванні екосистем, зокрема утримують воду, знижують ризик посух, фільтрують забруднення в річках, відновлюють деградовані струмки та зменшують імовірність лісових пожеж.

© скриншот з відео

Після Другої світової війни в місті Макколл (Айдахо) почався активний розвиток житлової забудови поблизу водойм. Це призвело до конфліктів між місцевими жителями та бобрами, які будували греблі, затоплювали ділянки та пошкоджували дерева. Влада відмовилася від знищення тварин, визнавши це негуманним і шкідливим для екології, та вирішила переселити їх у заповідний басейн Чемберлен — віддалений гірський регіон без транспортної інфраструктури.

Спроби доправити бобрів у традиційний спосіб, зокрема на конях, виявилися невдалими. Тварини потребували прохолоди та доступу до води, що було неможливо забезпечити під час тривалих переходів. Крім того, коні негативно реагували на запах і поведінку гризунів.

Рішенням стала ініціатива співробітника Департаменту рибного господарства Айдахо Елмо Хетера, який запропонував використати військові парашути, що залишилися після війни, та спеціальні дерев’яні контейнери. Перед початком масштабної операції метод протестували на одному бобрі, якого назвали Джеронімо. Після кількох успішних випробувальних скидів тварину визнали придатною до переселення, а сама система була схвалена для масового застосування.

Реклама

У межах операції було створено спеціальні ящики, які залишалися закритими під час польоту та автоматично відкривалися після приземлення. Загалом за кілька років у такий спосіб переселили близько 70 бобрів. За архівними даними, більшість тварин успішно адаптувалися до нових умов і почали формувати стабільні популяції.

Історія повітряного переселення бобрів довгий час залишалася маловідомою, доки історикиня Шерон Кларк не виявила архівний фільм Fur for the Future. Після реставрації відео набуло широкого розголосу, зокрема в Інтернеті, та привернуло увагу дослідників, екологів і культурних проєктів.

За словами біолога Шона Сабо, сьогодні в Айдахо більше не застосовують повітряні методи переселення бобрів. Нині тварин транспортують у спеціальних переносках або доправляють пішки. Водночас фахівці наголошують, що бобри й надалі залишаються одним із ключових чинників підтримки природного балансу, створюючи середовище існування для риб, земноводних і птахів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що бобри за два дні побудували греблю, яку місцева влада погоджувала 7 років.