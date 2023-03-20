Навіть Китай та Іран ведуть подвійну політику: експерт перелічив союзників Росії

За словами Фесенка, навіть Китай та Іран намагається дистанціюватися від війни і ведуть подвійну політику.

Реальних союзників у Росії дуже мало. Це, або тоталітарні режими, типу північнокорейського, або залежні від Росії країни.

Політолог Володимир Фесенко в ефірі FREEДОМ перелічив країни, на які ще може покластися диктатор Путін.

За його словами, рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт Путіна ще сильніше посилить дипломатичну ізоляцію Росії.

“Коли ми говоримо про країни, які підтримують Росію, то є просто критерій — дивимось, хто голосує разом із Росією за резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Сирія, Білорусь, Нікарагуа, Еритрея, Північна Корея. Я вже не кажу про пострадянські країни, які формально є союзниками Росії — Казахстан, Вірменія тощо — навіть вони утримуються. Як і Китай”, — пояснив експерт.

Фесенко наголосив, що навіть Іран, який постачає деякі види озброєння Росії, офіційно теж намагається дистанціюватися від війни і також веде подвійну політику.

Позиція Туреччини та Індії

Фесенко не записує Туреччину та Індію до числа союзників Росії

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“Туреччина, так, як і Індія, вона заробляє на цій війні. Підтверджено сьогодні, що Туреччина припиняє постачання санкційних товарів через свою територію. Вона змушена через зв’язок із європейським ринком, зі США, рахуватися із західним санкційним режимом, хоча сама в ньому участі не бере. І це теж показово”, — пояснив політолог.

Індію він називає дуже прагматичною та егоїстичною, враховуючи те, що країна добре заробляє, купуючи дешеву російську нафту зі знижкою.

“Але разом із цим, особливо останніми місяцями, Індія явно починає дистанціюватися від Росії і в зовнішньополітичних питаннях, зокрема щодо війни між Росією та Україною, Індія займає формально нейтральну позицію. Хоча показовий приклад — Індія зараз головує у “Великій двадцятці” і, оскільки неможливо було знайти спільну позицію (Росія теж член G20, і Китай), узгодити підсумковий документ, а попередній документ засуджує Росію. І Індія запропонувала свою версію, де теж є критика Росії і дій, війни Росії проти України. Це показова ситуація. Індія теж намагається, тримаючи нейтралітет, дистанціюватися від Росії”, — розповів Фесенко.

Китай

Китай щодо Росії веде подвійну політику, вважає експерт.

“Він сприймає і нинішню війну між Росією та Україною через призму відносин зі США. Ось це проблема. Саме протистояння зі США зближує Китай із Росією. Але, оскільки економічні інтереси Китаю зав’язані на західних ринках, і товарообіг Китаю зі США, Євросоюзом у 8 разів перевищує товарообіг із Росією, зрозуміло, що їм зараз не з руки сваритися із Заходом. Так, ідеологічне і політичне протистояння зі США є, але йти на розрив, на пряму підтримку Росії — це економічно не вигідно Китаю”, — підсумував Фесенко.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 березня, розпочався триденний візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Росії.

У ГУР України повідомили, що іфнормація видання Politico, що Китай нібито постачав Росії гвинтівки, деталі для безпілотників та бронежилети, не відповідає дійсності.

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