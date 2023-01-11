Навіть не дали сказати останнє слово: у Росії засудили п'ятьох кримських татар до 13 років колонії (фото)

У російському Ростові-на-Дону оголосили так звані "вироки" п'ятьом кримським татарам, які є фігурантами у справі "другої сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір". Південний окружний суд РФ дав їм 65 років ув'язнення на всіх.

Про це повідомляють громадське об'єднання "Кримська солідарність" і Радіо Свобода.

Суддя присудив кримським татарам мусульманам Аліму Каримову, Сейрану Муртазі, Ерфану Османову, Джемілю Гафарову та Сервету Газієву по 13 років колонії суворого режиму. Також на всіх поширюється обмеження свободи пересування після звільнення терміном на 1 рік, для Сервета Газієва та Аліма Карімова - 1 рік та 6 місяців.

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Таким чином, всім їм заборонили виходити з дому з 22 до 6 години, відвідувати масові заходи, брати участь у них, виїжджати з Криму без дозволу так званого "наглядового органу" та змінювати місце проживання.

Зазначено, що двоє підсудних - похилого віку з інвалідністю та багатьма хронічними і набутими в ув'язненні захворюваннями. Аналітик правозахисної організації "Крим SOS" Євген Ярошенко повідомив, що найстаріші учасники процесу – Джеміль Гафаров та Сервет Газієв – піддавалися нелюдському поводженню під час утримання в російському слідчому ізоляторі.

Під час винесення псевдовироків кримські татари були в футболках з написами: "Народженим у депортації помирати теж у депортації?", "Іслам - не дорівнює тероризму, стоп 205.5", "Ліквідація всіх незгодних", "Іслам проти терору і насильства, стоп 205.5".

Після оголошення вироку Алім Карімов заявив, що "після таких вироків ваша країна перетворюється на Північну Корею", після чого його вивели із залу засідання.

Цей розгляд тривав близько двох років. Російський прокурор вимагав від 13 до 13,5 років позбавлення волі.

Як зазначила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, обвинуваченим у сфальсифікованій справі навіть не дали права на останнє слово в суді. Вона нагадала, що окупанти заарештували кримських татар у 2019 році за політично вмотивованими обвинуваченнями.

"Стан їхнього здоров'я викликає серйозне занепокоєння. Це вирок російсьому деградуючому авторитарному режиму, який вважає осіб похилого віку та інвалідів своїми ворогами", - наголосила Джапарова і закликала партнерів України до рішучої відповіді.

Нагадаємо, 11 серпня повідомлялося, що у Криму розпочалась хвиля репресій проти кримських татар. Людей вивезли в невідомому напрямку.

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