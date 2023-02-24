Навіть не пельмені: сім'ям загиблих окупантів у Росії подарували піну для гоління та шампунь (фото)

У Ленінградській області рідним загиблих у війні російських військовослужбовців подарували піну для гоління та шампунь.

Про це у соціальній мережі "ВКонтакті" повідомила адміністрація Тихвінського району. Однак після негативної реакції громадськості місцева влада видалила публікацію (у Мережі збереглися скриншоти).

В описі до фото йдеться, що "правильно вшановувати не тільки солдатів та офіцерів, а й їхні родини".

Нагадаємо:

Президент РФ Володимир Путін пообіцяв по 7,4 млн рублів сім'ям загиблих в Україні російських військових і по 5 млн додаткових виплат. Проте за 12 місяців війни ці гроші отримали одиниці, останні навряд чи отримають. Отримати компенсації стало складніше, зокрема, через ледь помітне уточнення критеріїв для компенсацій, бюрократичні перешкоди та затримки у затвердженні заявок.

У жовтні 2022 року Росія різко збільшила свої війська за рахунок непідготованих мобілізованих. Як наслідок – жовтень став рекордним за смертністю солдатів РФ.

Якщо влітку сума компенсацій, що мають виплачуватися загиблим і пораненим, оцінювалася майже в $1 млрд щомісяця, то за останній місяць війни вона перевищує $3,5 млрд, йдеться в аналітиці Forbes.

Прямі військові витрати Росії за 12 місяців війни, за розрахунками Forbes, становлять понад $82 млрд. Ця оцінка включає безпосередні витрати, які необхідні для підтримки воєнних дій. Та не включає стабільні видатки на оборону або втрати, пов’язані з економікою.

2021 року всі бюджетні доходи Росії становили $340 млрд. Тобто РФ уже витратила чверть минулорічних доходів на війну. 2023 року "рахунок за війну" може стати надто високим.

Влітку російське державне телебачення показало дикунський сюжет, в якому вихваляють покупку машини "Лада" як "унікальну допомогу сім’ям загиблих".

Пропагандистський сюжет викликав жваву реакцію в соцмережах і, очевидно, мотивував росіян йти воювати проти України. Яскравим прикладом того є перехоплення розмови передбачуваного військового РФ, в якій він сказав, що хоче отримати компенсацію за поранення і купити машину — собі та дружині. Діалог опублікувала СБУ.

"Я так поміркував: уламок в ногу — два місяці промучився, тебе витягли, зашили й усе. Нічого страшного, трошки шкутильгаєш, зате три мільйони, — каже російський військовослужбовець. — Я купую собі машину, тобі машину, яку ти хотіла <…> На автоматі якусь. Ми одразу тобі й мені купимо права, їдемо в бутік, одягаємося там на тисячі, на 500 — і йдемо у конкретний відрив".

Напередодні у російській Туві місцева влада віддячила родині ліквідованого на війні в Україні окупанта пачкою пельменів.

А на початку лютого вдовам ліквідованих колабарантів з окупованого Донбасу та звані "волонтери" роздали намародерені шуби.

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