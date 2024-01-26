"Навіть не всі наші друзі вважають Путіна злом": Кулеба назвав головну помилку союзників

Деякі міжнародні партнери України досі вважають Путіна лідером, який припустився помилки і не бачать в ньму зло, що потрібно усунути.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Захід не повинен відмовлятися від України, а також її перспектив на перемогу. Водночас, він вважає, що деякі міжнародні партери України досі не сприймають російського президента Володимира Путіна злом, яке має бути знищено як політичний концепт чи як спосіб ведення міжнародних справ.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив з редактором видання Foreign Affairs Денієлом Курц-Феланом.

На думку Кулеби, існують дві глобальних проблеми, які лежать в основі проблематичного формування міжнародної політики стосовно РФ та Путіна: деякі міжнародні партнери України досі вважають його саме "лідером, який припустився жахливої помилки", а не злом, яке потребує усунення з міжнародної арени.

"Вони, як і раніше, вважають його людиною, лідером, який зробив серйозну помилку, за яку йому доведеться розплачуватися, але не злом, яке має бути усунуте як політична концепція, як спосіб ведення міжнародних справ", — зазначив Кулеба.

Якщо вважати Путіна лідером, який припустився жахливої помилки, це призводить до однієї стратегії й одного підходу, проте, якщо вважаєте його злом, що має припинити своє існування в міжнародній політиці, – це інша стратегія.

Кулеба назвав ще одну концептуальну проблему союзників.

"Україна має перемогти в цій війні" та "Росія не має перемогти" – це дві різні стратегії", – пояснив він та зазначив, що ці дві концепції є основою недоліків формування міжнародної політики.

Нагадаємо, у виданні Bloomberg із посиланням на джерела близькі до Кремля вийшов матеріал про те, що президент РФ Володимир Путін через непрямі канали зв’язку нібито надсилає “сигнали” в Білий дім про готовність обговорювати припинення війни в Україні.

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