Навіть “пекельні санкції” не змусять Кремль відмовитися від війни: історик пояснив наміри Путіна

Санкції не зупинять Путіна / © Associated Press

Запроваджені Заходом санкції не здатні змінити політику Кремля чи зупинити війну проти України.

Про це в ефірі телеканалу «КИЇВ 24» заявив доктор історичних наук Ігор Тодоров.

За словами експерта, головна мета президента РФ Володимира Путіна — ліквідація української державності, і цей імперський курс залишається пріоритетним, попри економічні втрати Росії.

Тодоров також зазначив, що російське суспільство не чинитиме спротиву навіть у разі критичного погіршення рівня життя — зокрема, дефіциту пального, падіння доходів чи посилення санкційного тиску.

«Пекельні санкції», як наголосив історик, не матимуть вирішального впливу на політику Кремля у короткостроковій перспективі. Росія готова терпіти економічні обмеження, аби продовжувати агресію проти України.

«Мета Путіна настільки фанатично спрямована на ліквідацію України, що він готовий миритися з будь-якими наслідками санкцій. Російське суспільство, за словами експертів, не вийде проти влади навіть у разі повного дефіциту пального чи інших базових ресурсів. Тому, на жаль, саме така реальність: навіть „пекельні санкції“ у найближчій перспективі не матимуть відчутного впливу на позицію Кремля чи рівень його агресії проти України», — сказав історик.

Нагадаємо, західні ЗМІ зазначають, що Москва опинилася у стратегічному глухому куті — очільник Кремля Путін не має плану, як виграти війну, а втрати російських військ перевищили один млн осіб.