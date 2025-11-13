- Дата публікації
Навіть “пекельні санкції” не змусять Кремль відмовитися від війни: історик пояснив наміри Путіна
Санкції не вплинуть на агресію РФ, бо Путін керується ідеологією, вважає доктор історичних наук Ігор Тодоров.
Запроваджені Заходом санкції не здатні змінити політику Кремля чи зупинити війну проти України.
Про це в ефірі телеканалу «КИЇВ 24» заявив доктор історичних наук Ігор Тодоров.
За словами експерта, головна мета президента РФ Володимира Путіна — ліквідація української державності, і цей імперський курс залишається пріоритетним, попри економічні втрати Росії.
Тодоров також зазначив, що російське суспільство не чинитиме спротиву навіть у разі критичного погіршення рівня життя — зокрема, дефіциту пального, падіння доходів чи посилення санкційного тиску.
«Пекельні санкції», як наголосив історик, не матимуть вирішального впливу на політику Кремля у короткостроковій перспективі. Росія готова терпіти економічні обмеження, аби продовжувати агресію проти України.
«Мета Путіна настільки фанатично спрямована на ліквідацію України, що він готовий миритися з будь-якими наслідками санкцій. Російське суспільство, за словами експертів, не вийде проти влади навіть у разі повного дефіциту пального чи інших базових ресурсів. Тому, на жаль, саме така реальність: навіть „пекельні санкції“ у найближчій перспективі не матимуть відчутного впливу на позицію Кремля чи рівень його агресії проти України», — сказав історик.
Нагадаємо, західні ЗМІ зазначають, що Москва опинилася у стратегічному глухому куті — очільник Кремля Путін не має плану, як виграти війну, а втрати російських військ перевищили один млн осіб.