"Навіть прикордонник": у Словаччині фіксують значне збільшення втікачів з України

Втікачів затримують, видають посвідку на перебування у країні та відпускають.

У Словаччині заявили про значне збільшення українських чоловіків, які незаконно перетинають кордон напередодні введення в дію закону про мобілізацію в Україні.

Про це інформує Barron’s.

Прикордонники заявили, що з початку року вони затримали та відпустили 338 українців — порівняно зі 166 за аналогічний період 2023 року.

"У перший тиждень травня ми затримали 45 чоловіків на зеленому кордоні. За аналогічний період минулого року ця цифра становила чотири особи", - повідомила Агнеса Коперніцка, речниця словацької прикордонної поліції.

Вона заявила, що чоловіків, як незаконно перетинають кордон, затримують, видають посвідку на перебування у країні та відпускають.

"З початку війни не було жодного випадку реадмісії іммігрантів зі Словаччини в Україну"», - сказала вона, додавши, що у березні кордон перетнув співробітник українського прикордонного патруля — без зброї та в цивільному одязі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для українців можуть змінитися правила перетину кордону.

Крім того, ми раніше інформували, що Рада збільшила штрафи для ухилянтів від мобілізації.

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