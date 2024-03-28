"Навіть серед найближчих друзів бувають конфлікти інтересів": Туск зробив заяву про Україну

Прем'єр-міністр Польщі також додав, що Євросоюз перебуває за крок до того, щоб російська та білоруська с/г продукція була обкладена митом у 50%, що де-факто означатиме блокаду експорту.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що попри складні питання і конфлікти інтересів Польща залишиться солідарною з Україною і незалежно від справ, які уряди країн мають щодня вирішувати, ніщо не зможе підірвати польсько-українську дружбу.

Так сказав Дональд Туск під час брифінгу за результатами українсько-польських урядових консультацій 28 березня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Незалежно від справ, які мусимо щодня вирішувати, а інколи це складні питання, навіть серед найближчих друзів бувають конфлікти інтересів, різні точки зору, ми вміємо про це говорити дуже щиро, без будь-якої прихованої агенди... Незалежно від складних справ, конфліктів інтересів, ми завершуємо ці розмови з іще глибшою впевненістю, що немає такої сили в світі, в Україні, в Польщі, яка могла б підірвати нашу дружбу, солідарність, співпрацю, особливо перед спільною загрозою, якою є агресія Росії в Україні, і агресивна політика Росії щодо Європейського Союзу і всього Заходу", — сказав Туск.

За його словами, питання різнобічної допомоги Україні з боку Польщі є бездискусійним, вона триватиме.

"Ми шукаємо хороших рішень для обох сторін. У питанні сільського господарства ми зробили крок уперед", — заявив прем'єр.

Щодо російської і білоруської продукції на території Польщі, то Туск повідомив про те, що Євросоюз перебуває за крок до того, щоб російська та білоруська с/г продукція була обкладена митом у 50%, що де-факто означатиме блокаду експорту.

"Ми також шукаємо рішення, які дадуть відчуття безпеки нашим виробникам і фермерам... Ані прем'єр Шмигаль, ані я не матимемо 100% сатисфакції, але на цьому будується сучасна політика. Ми шукаємо рішення, які, можливо, не будуть задовольняти всіх повністю, але які будуть захищати основні інтереси польських фермерів і виробників, а з іншого боку — українських", — додав він.

За словами Туска, сторони перебувають на "прямому шляху" до того, щоб конкуренція з боку українських перевізників не була болючою для польських перевізників.

Він зазначив, що розраховує на розуміння всіх зацікавлених сторін, фермерів, водіїв Польщі, щоб усім разом "оцінити позитивно зусилля Польщі щодо цього питання".

"І щоби ми зрозуміли, що в спільних інтересах Польщі та України наше майбутнє. Щоб ніхто в будь-який спосіб не допоміг Росії або іншим ворогам розділити нас, і в Україні, і в Польщі", — додав він.

Зокрема, польський прем'єр розповів, що сторони домовилися про захист пам'яток культури в обох країнах.

Нагадаємо, 28 березня, того ж дня, коли зустрічалися представники України та Польщі, у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" на кордоні з Польщею фермери тимчасово розблокували рух вантажівок в обох напрямках.

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