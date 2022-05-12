"Навіть, якщо покається": Джонсон заявив про неможливість нормалізації відносин світової спільноти з Путіним

"Навіть, якщо покається": Джонсон заявив про неможливість нормалізації відносин світової спільноти з Путіним

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон не бачить ознак, як можна нормалізувати відносини із російським президентом Володимиром Путіним після того, як він напав на Україну та чинить геноцид щодо українців.

Він наголосив, що відновлення міжнародних відносини неможливе, навіть якщо російський диктатор покається.

Про це прем'єр Британії повідомив в інтерв'ю LBC Radio.

"Покаяння буде дуже важким для Володимира Путіна зараз... я вважаю, немає нічого неможливого, але я просто не можу зрозуміти на все життя, як ми можемо нормалізувати стосунки із Путіним зараз", - відповів Джонсон журналістам, які запитали, чи можна вітати Путіна на світовій арені, якщо він покається.

Британський прем'єр зазначив, що світ може допустити помилку повторити 2014 рік, коли Росія захопила Крим, якщо нормалізує дипломатичні відносини з Путіним.

"Світ в основному сказав, що це жахливо. Ми засуджуємо це, ми не приймаємо - і ми це зробили. І ми ввели санкції. Але водночас ми почали говорити з ним, як рухатися далі. І Путін в основному використав це як спосіб провернути ніж в Україні. Тож якби українці зараз уклали будь-яку угоду з Путіним, ризик був би в тому, що він зробив би точно те ж саме, і вони це знають. Тому коротка відповідь - ні. Ніякої нормалізації, і Велика Британія дуже чітко це знає" - підкреслив Джонсон.

Як повідомляли раніше, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що повномасштабне вторгнення Росії до України свідчить про кінець епохи, яка тривала після холодної війни.

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