Навіть з COVID-вакциною: Меркель хоче заборонити британцям в'їжджати в ЄС

Навіть з COVID-вакциною: Меркель хоче заборонити британцям в'їжджати в ЄС

Це пов'язано зі штамом коронавірусу "Дельта".

Німеччина хоче заборонити британським мандрівникам в'їзд до Європейського Союзу незалежно від того, чи вакциновані вони від COVID-19.

Про це із посиланням на The Times повідомляє France 24.

Зазначається, що канцлерка ФРН Анґела Меркель планує позначити Сполучене Королівство як "країну, яка викликає занепокоєння" через поширення нового штаму коронавірусу "Дельта", вперше виявленого в Індії.

"Ці плани обговорюватимуться вищими європейськими та національними посадовцями в межах інтегрованого комітету з реагування на політичну кризу ЄС. Їм протистоятимуть Греція, Іспанія, Кіпр, Мальта та Португалія", - йдеться у матеріалі.

Наступного тижня Меркель має зустрітися з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Раніше директорка Європейського центру з профілактики та контролю захворювань Андреа Аммон заявила, що до вересня "Delta" становитиме 90% усіх випадків захворювання, що циркулюватимуть в Європейському Союзі.

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