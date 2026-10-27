Навколо Нікі Мінаж і Трампа виник скандал: що трапилось на мітингу і до чого тут чоловік реперки

Нікі Мінаж і Дональд Трамп на мітингу на підтримку республіканців у Мічигані / © Associated Press

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Гучний виступ американської реперки Нікі Мінаж на мітингу на підтримку республіканців викликав хвилю обурення в соцмережах через скандальне кримінальне минуле її чоловіка та брата. Водночас не виключено, що реперка може обійняти посаду прессекретарки Білого дому в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це повідомили Boredpanda та директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг.

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Мінаж приєдналася до Трампа на сцені в Порт-Гуроні 25 жовтня. Президент США проводив там передвиборчий захід на підтримку кандидатів від Республіканської партії напередодні проміжних виборів.

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43-річна реперка звернулася до присутніх із закликом створити для дітей безпечне та гідне майбутнє.

«Ми хочемо, щоб наші діти росли в місці, яким ми можемо пишатися. Ми не хочемо, щоб наших дітей бомбардували змінами статі, правда?» — сказала артистка натовпу.

Водночас слова Мінаж про необхідність «залишити дітей у спокої» викликали критику через кримінальне минуле її чоловіка та брата, а також через позицію реперки щодо них.

«Вдає, що їй не байдуже до дітей, будучи одруженою із сексуальним злочинцем», — прокоментував один із користувачів соцмереж.

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Нікі Мінаж на мітингу Дональда Трампа — деталі виступу

Мітинг відбувся в McMorran Place у Порт-Гуроні. Перед виступом артистки Трамп представив її публіці як «королеву репу».

«Я не люблю, коли мене затьмарюють. А ця жінка затьмарює мене, і я через це злюся», — пожартував президент США.

Після виходу на сцену Мінаж зустріли гучними оплесками. Вона закликала присутніх долучитися до скандування «Ми любимо Трампа».

«Для мене велика честь працювати з цим президентом. Він уособлює стійкість», — сказала артистка.

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Також вона заявила, що Трамп «змінив енергетику нашої країни» та забезпечив американцям «світліше майбутнє для нас і наших дітей».

Мінаж закликала виборців віддати голоси за Роджерса та Джеймса, назвавши майбутні проміжні вибори «важливим переломним моментом для нашої країни».

Найбільшу ж реакцію в соцмережах викликали слова реперки, які вона сказала згодом.

«Залиште дітей у спокої. Президенте Трамп, для мене щоразу велика честь стояти поруч із вами, і я продовжуватиму підтримувати вас назавжди. Якщо ви знову балотуватиметеся, я знову вас підтримаю», — висловилась артистка.

Мінаж раніше критикувала Трампа

Нинішня позиція Мінаж щодо Трампа помітно відрізняється від її попередніх політичних заяв. Зокрема, реперка не завжди була прихильницею нинішнього президента США.

Так, 2015 року Мінаж називала першу президентську кампанію Трампа водночас «дитячою» та «сміховинною».

2018 року реперка також критикувала політику адміністрації Трампа щодо розлучення дітей мігрантів із їхніми батьками.

«Я приїхала до цієї країни як нелегальна іммігрантка у 5 років. Я не можу уявити жах від перебування в незнайомому місці, коли у віці 5 років у мене забирають батьків», — написала артистка 2018 року.

Втім, згодом політичні погляди Мінаж зазнали суттєвих змін. Наприкінці 2025 року вона виступила на консервативній політичній конференції AmericaFest, організованій Turning Point USA, де позитивно висловлювалася про Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса.

Нікі Мінаж і Дональд Трамп на мітингу на підтримку республіканців у Мічигані / © Associated Press

Тоді реперка заявила, що люди мають право змінювати свої політичні погляди. Також вона дала зрозуміти, що більше не побоюється можливої критики чи негативної реакції з боку представників індустрії розваг.

Нещодавно Мінаж поспілкувалася з невісткою президента США Ларою Трамп. Під час інтерв’ю вона закликала молодих американців долучитися до проміжних виборів і «зараз голосувати за республіканців».

Мінаж захищала свого чоловіка із кримінальним минулим

Чоловік реперки Кеннет Петті перебуває в реєстрі сексуальних злочинців. 1995 року його визнали винним у замаху на зґвалтування першого ступеня.

Інцидент стався роком раніше, коли Петті та його обвинувачка Дженніфер Гаф були 16-річними. Гаф публічно розповідала, що Петті скористався нею. Після визнання вини він провів у в’язниці близько чотирьох років.

Мінаж свого часу публічно захищала чоловіка у цій справі.

«Йому було 15, їй — 16. Вони були у стосунках», — написала артистка 2018 року у відповідь на критику їхніх стосунків.

Звертаючись до критиків, реперка також додала: «Ви не можете керувати моїм життям».

Однак проблеми Петті із законом на цьому не завершилися. Після переїзду подружжя до Каліфорнії Петті не зареєструвався у штаті як сексуальний злочинець. Через це проти нього порушили федеральну справу, у якій 2021 року чоловік визнав свою провину.

2022 року суд призначив Петті три роки випробувального терміну та один рік домашнього арешту. Крім того, його зобов’язали сплатити штраф у розмірі 55 тис. дол.

Петті також має іншу серйозну судимість, яка не пов’язана зі справою Гаф. Раніше він провів майже сім років за ґратами після того, як визнав себе винним у ненавмисному вбивстві першого ступеня.

Користувачі соцмереж висловили Мінаж своє обурення:

«Яка ж абсолютно огидна людина… типу [нецензурне слово]».

«Ганьба, пригнічувальне лайно. На це важко дивитися, якщо чесно».

«Її брат і чоловік не можуть перебувати поруч із неповнолітніми, але це те, через що вона хвилюється?»

«Це як сідати на „Титанік“ після того, як він врізався в айсберг».

«Дівчино, краще турбуйся про свого чоловіка та його звинувачення як сексуального злочинця».

«Визначення того, як просто ляпнути абищо (сказати лайно)».

«Вона — жарт, але навіть не смішний».

«До речі, одружена з сексуальним злочинцем».

«Я ще у своєму житті не бачив такого величезного бовдура».

«Як вона перетворилася з ЛГБТ-ікони на оце щось?»

Брат Мінаж відбуває ув’язнення за сексуальне насильство над дитиною

Старший брат артистки Джелані Марадж також має серйозне кримінальне минуле. 2017 року суд визнав чоловіка винним у сексуальному насильстві щодо дитини та створенні загрози її добробуту.

Жертвою була 11-річна падчерка Мараджа. За свідченнями дівчинки, чоловік неодноразово вчиняв щодо неї сексуальне насильство протягом восьми місяців 2015 року. Це відбувалося, коли мати дитини перебувала на роботі.

Прокуратура повідомила, що знайдена на піжамі дитини ДНК відповідала ДНК Мараджа. Крім того, молодший брат дівчинки дав свідчення про те, що бачив один із випадків нападу.

Сам Марадж не визнавав висунутих проти нього звинувачень. Його адвокати наполягали, що звинувачення стали частиною спроби матері дівчинки отримати від Мінаж 25 млн дол. Водночас прокурори відкинули таку версію.

У січні 2020 року Мараджа засудили до 25 років ув’язнення з можливістю довічного позбавлення волі.

На тлі скандалу навколо чоловіка та брата Мінаж один із користувачів також звернувся до артистки із критикою.

«Дівчино, краще переймайся своїм чоловіком», — написав він.

Нікі Мінаж може стати прессекретаркою Білого дому

Незважаючи на скандали, Мінаж потенційно може отримати посаду прессекретарки Білого дому. На це натякнув директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг, опублікувавши відео розмови з реперкою, під час якої вона позитивно висловлювалася про Трампа та його економічний курс.

«Пані та панове, здається, ми знайшли нову прессекретарку Білого дому!» — написав Чунг у Мережі.

У розмові з ним Мінаж заявила, що стан американської економіки покращується завдяки тому, що державою керує президент із досвідом у бізнесі.

«Президент — бізнесмен за своєю суттю. Він зумів піднятися, навіть коли в нього на банківському рахунку не залишалося жодного долара», — сказала реперка.

Окремо артистка позитивно оцінила зовнішньополітичну позицію Трампа та його готовність відстоювати інтереси Сполучених Штатів.

«Він дуже стійкий — зокрема й на міжнародній арені. Він чітко заявляє їм, що потрібно нам, а не їм. Ми не збираємося платити за те, щоб їм догоджати, зрозуміло? Навпаки, це вони платитимуть нам за можливість бути пов’язаними зі США», — заявила Мінаж.

Вона також звернула увагу на активність Трампа. За словами реперки, президент США продовжує працювати та проводити передвиборчі заходи, хоча міг би просто спокійно завершити свій президентський термін.

Мінаж назвала Трампа чудовою людиною, яка думає не лише про власне майбутнє, а й підтримує інших республіканців, які беруть участь у виборчій кампанії.

Крім того, артистка розкритикувала результати опитувань, які публікують американські медіа, назвавши їх «фейковими». Вона закликала консервативних виборців не дозволяти таким матеріалам знижувати їхню мотивацію брати участь у голосуванні.

Трамп похвалив сідниці Мінаж

Під час передвиборчого мітингу в Мічигані Мінаж вийшла на сцену в костюмі Gucci, похвалила Трампа та його внесок у розвиток країни, а також закликала підтримати республіканців на виборах.

Ще до виходу реперки на сцену президент США у своїй промові згадав її сідниці та позитивно оцінив їх. У Мережі така поведінка очільника Білого дому викликала звинувачення в сексуалізації артистки.

«До речі, я щойно вже задивлявся на гарну дупу. Нікі Мінаж. Таке важко пропустити», — сказав Трамп у прямому ефірі мітингу.

«Гаразд, я повернуся до теми. Перепрошую. Сподіваюся, Нікі не образилася — ми ж її любимо. Вона з нами вже давно», — додав президент, схоже, усвідомивши недоречність свого висловлювання.

Ймовірно, цим коментарем Трамп також відсилав до своєї попередньої заяви про те, що він звертав увагу на сідниці колег.

«Я подивився на його дупу. Раніше я ніколи такого не робив із чоловіком. Якщо не для протоколу — з жінками так, а з чоловіками — ні», — заявляв президент США.

До слова, два роки тому Нікі Мінаж затримали в аеропорту Амстердама за зберігання та спробу вивезення марихуани. Реперку оштрафували і відпустили, але через затримку вона не встигла на концерт до Англії, тому виступ довелося скасувати.

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