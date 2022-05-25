Навколо Путіна є "яструби": експерт оцінив вірогідність заколоту в Кремлі

Навколо Путіна є "яструби": експерт оцінив вірогідність заколоту в Кремлі

Фахівці припускають, що Володимира Путіна може "прибрати" його ж оточення.

Фахівці припускають, що Володимира Путіна може "прибрати" його ж оточення. Заколот у Кремлі справді можливий, втім, існують й інші сценарії.

Про це розповів професор політології Національного університету "Києво-Могилянська академія" Олексій Гарань у коментарі "24 каналу".

На думку Гараня, можливо, в російському керівництві є більш помірковані люди, які розуміють, що було б непогано завершити війну в Україні і якось з цього вийти. Насамперед такі люди мають бути серед власників бізнесів, які втрачають гроші.

Однак, як зазначив професор, наразі невідомо точно, що буде далі. Втім, заколот всередині Кремля теоретично цілком можливий.

"Навколо Путіна є "яструби", такі як Патрушев", – переконаний він.

Водночас цілком ймовірно, що Володимир Путін оточив себе охоронцями, тож його "усунути" виявиться неможливим. У такому випадку Україні доведеться певний час жити поряд із путінським режимом.

Професор політології також спрогнозував, що буде, якщо Путіна все ж вдасться усунути від влади. За його словами, тут теж існують різні ймовірні сценарії.

Наприклад, можливий сценарій збереження при владі "яструбів" – теперішнього оточення Путіна. Втім, можливий і більш гнучкий сценарій розвитку подій у Росії.

"Нам треба своє робити. Ми не можемо покладати надії на оточення Путіна і залякане російське суспільство", – резюмував він.

Нагадаємо, як повідомив голова української військової розвідки Кирило Буданов, Путін хворий на рак та на ще кілька недуг. Проте він може прожити ще кілька років.

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