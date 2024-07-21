Навколо резиденції Трампа посилюють заходи безпеки: що сталося

Додаткові заходи безпеки призведуть до збільшення перекриття доріг принаймні до дня виборів.

Секретна служба посилить заходи безпеки навколо резиденції Мар-а-Лаго, яка належить колишньому президентові США Дональду Трампу та знаходиться у Флориді.

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Про це інформує CNN.

Адміністрація міста Палм-Біч повідомила, що додаткові заходи безпеки призведуть до збільшення перекриття доріг принаймні до дня виборів.

Крім того, в адміністрації міста заявили, що додаткові заходи безпеки будуть введені на вимогу Секретної служби Сполучених Штатів, а не місцевими органами правопорядку.

Посилання заходів безпеки повʼязують з замахом на Трампа, який відбувся минулої суботи на мітингу у Пенсільванії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом в президенти Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп погодився висувати кандидатуру від Республіканської партії на пост президента США.

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