"Навколо Трампа створили певний культ": Краєв про підхід Керолайн Лівітт до піару

Ймовірно, речниця Білого дому Керолайн Лівітт створила певний культ навколо президента США Дональда Трампа.

Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

"Нещодавно була фотографія, яку Трамп собі перепощував, де лідери невеликих церков, які зібралися в Білому домі, разом із Трампом молилися. Без контексту виглядало так, ніби моляться на самого Трампа", — зазначає він.

Такий підхід до його піару, каже експерт, це також ідея Керолайн Лівітт. До прикладу, сьогодні у перших рядах на пресконференціях сидять представники блогосфери — стримери, інстаграмери, тікторкери. Це все нестандартні та неконвенційна медіа.

"Керолайн одна з перших зрозуміла, що насправді вибори вони так і виграли. Лише через блогосферу та соціальні медіа вони знайшли тих виборців, яких нібито ніхто не чув", — зауважив Краєв.

Раніше йшлося про те, що Білий дім налаштований на угоду про перемир'я між Україною та Росією до 20 квітня. Водночас там визнають, що терміни можуть зміститися з огляду на великі розриви між позиціями двох сторін.

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