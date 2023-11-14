Навколо Землі обертається сумка: що це за об'єкт і як він туди потрапив (фото)

Навколо Землі у космосі обертається сумка з інструментами, яку випадково загубили астронавти.

Про це пишуть NASA та Guardian

Астронавтки NASA Джасмін Могбелі і Лорал О'Хара 1 листопада здійснювали рідкісний вихід у відкритий космос за межі Міжнародної космічної станції (МКС). Тоді їхня сумка з інструментами вислизнула з рук.

Астронавтки, які вперше вийшли у відкритий космос, ремонтували вузли, що дозволяють сонячним батареям МКС безперервно стежити за Сонцем, повідомляє SciTechDaily, яке документувало вихід у відкритий космос.

"Під час роботи одна сумка з інструментами була випадково загублена. Контролери польоту помітили сумку з інструментами за допомогою зовнішніх камер станції. Інструменти не знадобилися для решти виходу у відкритий космос. Центр управління польотами проаналізував траєкторію польоту сумки і визначив, що ризик повторного контакту зі станцією низький і що екіпаж і космічна станція знаходяться в безпеці і не потребують жодних дій", - повідомляє NASA у своєму блозі.

За даними EarthSky, білий мішок, схожий на ранець, напрочуд яскравий, сяє трохи нижче межі видимості неозброєним оком, а це означає, що спостерігачі зможуть помітити його за допомогою бінокля.

Щоб відстежити сумку, спостерігачам потрібно лише знайти МКС, яка є третім за яскравістю об'єктом у нічному небі. Сумка обертатиметься навколо Землі на орбіті на дві-чотири хвилини раніше за МКС.

Минулого тижня японський астронавт Сатоші Фурукава помітив сумку, що пролітала над горою Фудзі.

Сумка у космосі. Фото: Riccardo Rossi - IU4APB - @AstronautiCAST co/Twitter

Втрачене космічне спорядження повинно залишитися на орбіті протягом декількох місяців, перш ніж стрімко спуститься і згорить в атмосфері Землі. За попередніми оцінками EarthSky, сумка з інструментами має знову увійти в атмосферу приблизно в березні 2024 року.

Нагадаємо, NASA оприлюднило унікальне фото, яке зробив астронавт з борту МКС.

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