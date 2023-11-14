Навколо Землі обертається сумка: що це за об'єкт і як він туди потрапив (фото)

Астронавтки випадково загубили сумку з інструментами.
Навколо Землі у космосі обертається сумка з інструментами, яку випадково загубили астронавти.
Про це пишуть NASA та Guardian
Астронавтки NASA Джасмін Могбелі і Лорал О'Хара 1 листопада здійснювали рідкісний вихід у відкритий космос за межі Міжнародної космічної станції (МКС). Тоді їхня сумка з інструментами вислизнула з рук.
Астронавтки, які вперше вийшли у відкритий космос, ремонтували вузли, що дозволяють сонячним батареям МКС безперервно стежити за Сонцем, повідомляє SciTechDaily, яке документувало вихід у відкритий космос.
"Під час роботи одна сумка з інструментами була випадково загублена. Контролери польоту помітили сумку з інструментами за допомогою зовнішніх камер станції. Інструменти не знадобилися для решти виходу у відкритий космос. Центр управління польотами проаналізував траєкторію польоту сумки і визначив, що ризик повторного контакту зі станцією низький і що екіпаж і космічна станція знаходяться в безпеці і не потребують жодних дій", - повідомляє NASA у своєму блозі.
За даними EarthSky, білий мішок, схожий на ранець, напрочуд яскравий, сяє трохи нижче межі видимості неозброєним оком, а це означає, що спостерігачі зможуть помітити його за допомогою бінокля.
Щоб відстежити сумку, спостерігачам потрібно лише знайти МКС, яка є третім за яскравістю об'єктом у нічному небі. Сумка обертатиметься навколо Землі на орбіті на дві-чотири хвилини раніше за МКС.
Минулого тижня японський астронавт Сатоші Фурукава помітив сумку, що пролітала над горою Фудзі.
Втрачене космічне спорядження повинно залишитися на орбіті протягом декількох місяців, перш ніж стрімко спуститься і згорить в атмосфері Землі. За попередніми оцінками EarthSky, сумка з інструментами має знову увійти в атмосферу приблизно в березні 2024 року.
Нагадаємо, NASA оприлюднило унікальне фото, яке зробив астронавт з борту МКС.
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