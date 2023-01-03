Навкруги була кров, донька кричала: у Польщі в руках жінки вибухнув пакунок

У польському селі Сечебожиці вибухнув пакет, залишений перед будинком однієї з родин. Як результат, 31-річна жінка зазнала тяжких поранень - права рука польки була ампутована, а на лівій поранення, триває боротьба за збереження її зору.

Про це повідомила матір потерпілої польським журналістам, пише RadioZET.pl.

Відомо, що 31-річна Уршула вийшла з дому, щоб прогріти машину та відвезти 8-річну дочку Олу до школи. Молодший син жінки застудився, і того дня йому довелося залишитися вдома з бабусею.

Жінка повернулася з пакетом, на якому прочитала, що він адресований їй. Пакет був заклеєний прозорим скотчем.

31-річна жінка та її донька перебували в кімнаті, коли посилка вибухнула. Із сусідньої кімнати саме виходили молодший син жінки та бабуся.

"Я думаю, вона взяла ніж і відкрила його, після чого він вибухнув. Я швидко схопилася, побачила кров. Я побачила, що моя дочка лежить на підлозі. Вона кричала: "Мамо, убий мене!" - пригадує мати Уршули.

31-річна потерпіла має множинні травми обличчя. Її права рука була ампутована, а пальці лівої руки проколоті. Зараз в лікарні намагаються врятувати її зір.

"Найголовніше зараз – це очі, щоб вона знову могла бачити. Щоб вона могла бачити своїх дітей", - сказала мати жінки.

Також постраждала дитина, яку госпіталізували з відкритими переломами правої руки та множинними осколковими пораненнями.

Журналісти встановили, що колишній партнер Уршули, ймовірно, ображав жінку в минулому. Чоловіка також позбавили батьківських прав.

Журналістам вдалося поговорити лише з батьком чоловіка. Той каже, що син працює в Німеччині, де водить вантажівку. Чоловік каже, що поліція допитала його сина в Німеччині, і він невинний.

"Він не ховається. За його словами, у нього чисте сумління", - каже батько.

"Я припускаю, що злочинець керувався тим, що хотів убити конкретних людей", - сказав Анджей Мрочек із Дослідницького центру тероризму Collegium Civitas.

Прокуратура розслідує замах на вбивство багатьох людей, за яке передбачено покарання до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, в Польщі судять 38-річного українця, який через ревнощі завдав колишній дівчині численних жорстоких ударів канцелярським ножем й перерізав їй горло.

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