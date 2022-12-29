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"Навмисне вбивство мирних жителів": Боррель жорстко відреагував на ракетний удар РФ

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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"Навмисне вбивство мирних жителів": Боррель жорстко відреагував на ракетний удар РФ

Фото: Associated Press

Очільник європейської дипломатії запевнив у подальшій підтримці України Євросоюзом.

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав масований ракетний удар РФ по українських містах невибірковим знищенням інфраструктури та навмисним вбивством мирних людей.

Свій коментар з приводу цієї терористичної атака держави-агресора він опублікував у Twitter.

"Черговий безглуздий і масований російський ракетний удар по Україні, невибіркове знищення інфраструктури та медичних закладів, навмисне націлювання та вбивство мирних жителів", - написав він.

Жозеп Борель висловив переконання, що російські військові злочини не залишаться безкарними.

"Наша підтримка України триватиме безперервно", - запевнив він.

Нагадаємо, Росія вранці 29 грудня завдала масованого удару крилатими ракетами по Україні. Повітряну тривогу оголосили по всій Україні. Вибухи лунали в Києві, Харкові, Львові, у Полтавській та Одеській областях. В результаті атаки пошкоджені житлові будинки і об'єкти критичної інфраструктури, постраждали мирні жителі. 

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Дата публікації
Перегляди
410
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