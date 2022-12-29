"Навмисне вбивство мирних жителів": Боррель жорстко відреагував на ракетний удар РФ

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав масований ракетний удар РФ по українських містах невибірковим знищенням інфраструктури та навмисним вбивством мирних людей.

Свій коментар з приводу цієї терористичної атака держави-агресора він опублікував у Twitter.

"Черговий безглуздий і масований російський ракетний удар по Україні, невибіркове знищення інфраструктури та медичних закладів, навмисне націлювання та вбивство мирних жителів", - написав він.

Yet another senseless and massive Russian missiles attack on Ukraine, indiscriminately destroying infrastructure and medical facilities, deliberately targeting and killing civilians



There will be no impunity for Russian war crimes



Our support to Ukraine will continue, unabated — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 29, 2022

Жозеп Борель висловив переконання, що російські військові злочини не залишаться безкарними.

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"Наша підтримка України триватиме безперервно", - запевнив він.

Нагадаємо, Росія вранці 29 грудня завдала масованого удару крилатими ракетами по Україні. Повітряну тривогу оголосили по всій Україні. Вибухи лунали в Києві, Харкові, Львові, у Полтавській та Одеській областях. В результаті атаки пошкоджені житлові будинки і об'єкти критичної інфраструктури, постраждали мирні жителі.

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