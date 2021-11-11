Навмисно демонструють владу: на польському кордоні зафільмували білоруських силовиків зі зброєю (відео)

Навмисно демонструють владу: на польському кордоні зафільмували білоруських силовиків зі зброєю (відео)

За оцінками МВС України в сусідній Білорусі перебуває близько 5 тисям мігрантів.

Білоруських силовиків зі снайперськими гвинтівками та РПГ відправили до польського кордону контролювати потоки мігрантів у бік ЄС.

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Відео з білорусько-польського кордону у своєму Twitter опублікувало Міністерство оборони Польщі.

"Демонстрація влади з боку білорусів. Деякі солдати навмисно показуються зі снайперськими гвинтівками і гранатометами", – написали в дописі.

На відзнятому польською стороною відео видно, що десятки людей у військовій формі зі зброєю в руках відкрито ходять за колючим дротом по інший бік кордону.

Projekcja siły ze strony Białorusinów. Niektórzy z żołnierzy specjalnie dają się nagrywać z karabinami snajperskimi i granatnikami. pic.twitter.com/L9EIbNVACt — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 10, 2021

Нагадаємо, ситуація на кордоні двох країн ускладнилася минулого понеділка, коли до Польщі вторглися невідомі озброєні особи у військовій формі. Тоді нелегали почали масово штурмувати польський кордон. У Варшаві це охрестили "найбільшою з усіх досі відомих спроб масового силового проникнення до країни". Після цього в ЄС вирішили посилити санкції проти режиму Лукашенка.

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У Кремлі прокоментували нові санкції ЄС проти режиму Лукашенка, назвавши це "спробами придушення країни".

Українські спецслужби і структури МВС вже приведені в підвищену бойову готовність, аби дати відсіч напливу нелегалів з Білорусі.

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