Навоювались: 200 нелегалів з білоруського кордону хочуть повернутися назад на батьківщину

Навоювались: 200 нелегалів з білоруського кордону хочуть повернутися назад на батьківщину

Дипломати зазначають, що білоруська влада сприяє процесу.

Близько 200 іракців, які прибули до Білорусі для перетину кордону з ЄС, звернулися до посольства Іраку в Росії, аби повернутися назад на батьківщину.

Про це сьогодні повідомив російський Інтерфакс.

Також читайте Група мігрантів з Білорусі пішла на прорив польського кордону

Представник іракського посольства передбачає, що кількість охочих повернутись може збільшитися.

"Наразі це близько 200 осіб, які до нас звернулися. Евакуаційний рейс буде організовано у четвер", - заявили в посольстві.

За словами представника, серед тих, хто виявив бажання повернутись є жінки, діти, та сімейні пари.

Іракський дипломат також наголосив, що ті, хто звернулися до посольства країни, вже перебувають у Мінську та очікують обіцяний авіарейс. Під час перевезення мігрантів до Мінська проблем не виникло, сказав він. Білоруська влада, за словами дипломата, надає необхідне сприяння процесу.

Нагадаємо, сьогодні на білорусько-польському кордоні загострилася ситуація: мігранти перейшли у наступ. Зокрема, у польських прикордонників почали кидати каміння та пляшки. Польща намагається відбити атаку.

Читайте також:

Президент США Джо Байден тричі відхиляв, пропонований Радою національної безпеки пакет санкцій проти Росії: яка причина.

Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання