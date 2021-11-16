Навоювались: 200 нелегалів з білоруського кордону хочуть повернутися назад на батьківщину

Дипломати зазначають, що білоруська влада сприяє процесу.
Близько 200 іракців, які прибули до Білорусі для перетину кордону з ЄС, звернулися до посольства Іраку в Росії, аби повернутися назад на батьківщину.
Про це сьогодні повідомив російський Інтерфакс.
Представник іракського посольства передбачає, що кількість охочих повернутись може збільшитися.
"Наразі це близько 200 осіб, які до нас звернулися. Евакуаційний рейс буде організовано у четвер", - заявили в посольстві.
За словами представника, серед тих, хто виявив бажання повернутись є жінки, діти, та сімейні пари.
Іракський дипломат також наголосив, що ті, хто звернулися до посольства країни, вже перебувають у Мінську та очікують обіцяний авіарейс. Під час перевезення мігрантів до Мінська проблем не виникло, сказав він. Білоруська влада, за словами дипломата, надає необхідне сприяння процесу.
Нагадаємо, сьогодні на білорусько-польському кордоні загострилася ситуація: мігранти перейшли у наступ. Зокрема, у польських прикордонників почали кидати каміння та пляшки. Польща намагається відбити атаку.
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