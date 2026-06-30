Навроцький може обмежити контакти із Зеленським: названо ключову дату

У Польщі розглядають скорочення контактів із Зеленським / © Associated Press

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Президент Польщі Кароль Навроцький розглядає можливість скорочення контактів із президентом України Володимиром Зеленським після останніх рішень української влади. Водночас про припинення допомоги Україні не йдеться.

Про це повідомляє dorzeczy.

Як зазначають джерела, приводом для напруження стала заява Зеленського під час Дня Конституції України. Український лідер заявив, що ніхто не має вказувати Україні, як їй жити, кого поважати та яких історичних постатей вшановувати.

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Також Зеленський повідомив про внесення до парламенту законопроєкту щодо створення Українського національного пантеону. За його словами, там мають бути зібрані імена героїв різних епох, які боролися за Україну та зробили внесок у її історію.

У Польщі ці заяви сприйняли критично на тлі суперечки навколо Української повстанської армії (УПА). Раніше, 19 червня, Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Зеленського найвищої польської державної нагороди — Ордена Білого Орла.

Таке рішення пояснили реакцією на присвоєння одній із українських військових частин назви «імені Героїв УПА». Польська сторона пов’язує діяльність УПА з Волинською трагедією 1943–1945 років.

У канцелярії президента Польщі заявили, що розглядають дії Києва як частину ширшої історичної політики. Один із представників президентської адміністрації назвав рішення української влади «провокаційними» та заявив, що Варшава не хоче бути частиною політичного сценарію, який, на його думку, може використовувати російська пропаганда.

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Водночас у польському президентському оточенні наголошують, що наразі не планують різких кроків у відповідь. За словами представників влади, Варшава продовжить підтримувати Україну.

11 липня — день пам’яті жертв Волинської трагедії

Водночас, як пишуть польські медіа, команда Навроцького розглядає можливість обмеження дипломатичних контактів із Зеленським. Ймовірною датою для оголошення позиції називають 11 липня — день пам’яті жертв Волинської трагедії.

За словами співрозмовників видань, рішення можуть підготувати заздалегідь і озвучити саме під час пам’ятних заходів.

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