Навроцький став "тлом" для кампанії Орбана: в уряді Польщі жорстко відреагували на візит до Угорщини

Президент Польщі Кароль Навроцький та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Twitter Віктора Орбана

Реклама

Уряд Польщі висловив жорстку критику на адресу президента країни Кароля Навроцького через його візит до Угорщини та зустріч із прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Речник уряду Адам Шлапка заявив, що не очікував побачити польського лідера у ролі «тла» для передвиборчої кампанії проросійського угорського політика.

Про резонансну заяву речника польського уряду, яка пролунала в понеділок, повідомляє польське видання Wiadomości WP.pl.

«Тло для кампанії» Орбана та інтереси Путіна

Шлапка, коментуючи спільне фото Навроцького та Орбана, яке угорський прем’єр оприлюднив у своїх соцмережах, наголосив, що в перемозі Орбана на наступних виборах найбільше зацікавлений Володимир Путін. Речник уряду підкреслив, що ця зустріч не була стандартною для святкування Дня польсько-угорської дружби.

Реклама

«Володимир Путін дуже живо зацікавлений у тому, щоб кампанія Віктора Орбана пройшла добре. Я ніколи не сподівався, що президент Польщі наважиться на роль тла для передвиборчої фотографії когось на кшталт Віктора Орбана», — заявив Адам Шлапка.

Він додав, що це перший випадок в історії зустрічей до Дня польсько-угорської дружби, коли відбулася зустріч із прем’єр-міністром, а не лише між президентами двох країн.

Блокування коштів ЄС та співпраця з РФ

У польському уряді обурені, що Навроцький поїхав до Орбана, який блокує виділення Польщі 2 мільярдів злотих із фондів ЄС. Візит польського президента відбувся на тлі нещодавно оприлюдненої інформації про те, що угорська влада співпрацює з російським режимом набагато тісніше, ніж вважалося раніше, нібито передаючи Москві дані про конфіденційні зустрічі лідерів ЄС.

Шлапка також провів паралель із колишнім прем’єром Матеушем Моравецьким, який через передвиборчу кампанію в Угорщині виступав на одному заході з лідеркою ультраправої німецької партії AfD, назвавши це компрометуючим фактом.

Реклама

Попри жорстку критику, сам Кароль Навроцький під час візиту запевнив, що уряд Орбана є добрим партнером для Польщі, попри розбіжності у підходах до Росії.

Нагадаємо, раніше в уряді Польщі розкритикували Навроцького за самовільні заяви. Виявилось, що президент не координував з Кабінетом міністрів свою заяву щодо підтримки «ядерного проєкту» для країни.