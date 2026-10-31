Навроцький терміново повернувся у Варшаву на тлі політичної кризи: що відбувається у Польщі

Кароль Навроцький / © Associated Press

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Кароль Навроцький скасував візит до Сенегалу та терміново повернувся до Польщі на тлі політичної кризи навколо Конституційного трибуналу.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на польське видання Onet.pl.

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«На цей час президент має бути в Польщі. Я скасовую свій рейс до Сенегалу. Я повертаюся до Польщі», — повідомив Навроцький у соцмережі X.

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У президентській канцелярії також повідомили, що після прибуття Навроцький проведе зустріч із першим головою Верховного суду Збігнєвом Капінським.

Водночас на офіційній сторінці Конституційного трибуналу в X з’явилося повідомлення про захоплення сайту установи. Там наголосили, що Богдан Свечковський продовжує виконувати обов’язки голови суду.

Тим часом біля будівлі Конституційного трибуналу зібралися опозиційні протестувальники. Серед учасників акції — лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський. Присутні пошкодили ворота та намагалися потрапити всередину приміщення.

Поліція перешкодила проникненню до будівлі. За повідомленнями, правоохоронці не пропустили туди навіть самого Свечковського, який також прибув на місце.

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Він заявив, що учасники акції не збираються вступати в сутички з поліцією, однак планують повернутися до будівлі разом із президентом.

«Ми не будемо битися з поліцією; ми не можемо бути як ці злочинці у польській формі. Ми повернемося сюди з президентом», — сказав Свечковський.

На тлі протистояння міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек повідомив, що подав до Конституційного трибуналу п’ять клопотань про зняття імунітету. За його словами, частина звернень стосується виконувача обов’язків голови суду Богдана Свечковського та його заступника.

Конфлікт навколо Конституційного трибуналу триває на тлі спроб уряду Дональда Туска реформувати судову установу та оновити її склад. Президент Кароль Навроцький відмовився приводити до присяги трьох із шести суддів, яких обрав парламент.

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Водночас Богдан Свечковський не дозволив суддям, призначеним нинішньою парламентською більшістю, розпочати виконання своїх повноважень. Це поглибило протистояння між президентом, урядом та керівництвом Конституційного трибуналу.

Раніше повідомлялося, що у Польщі спалахнула політична криза між гілками влади довкола Конституційного трибуналу.

Ми раніше інформували, що уряд Польщі пропонує змінити закон про польське громадянство.

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