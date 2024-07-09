Навряд чи він зможе працювати ще чотири роки: стало відомо, які хвороби можуть бути у Джо Байдена

Байден фізично обмежений, але психічно здоровий. Проте у нього може бути підозра на Паркінсон

Німецькі лікарі припустили, які у президента США Джо Байдена можуть бути проблеми зі здоров’ям. У нього може бути гіпомімія, гіпофонія та підозра на Паркінсон.

Про це пише BILD.

Як зазначається, журналісти видання опитали світил німецької неврології про стан здоров'я 81-річного президента США Джо Байдена. За словами професора, доктора медичних наук, голови асоціації неврологів Північного Рейну - Вестфалії Гереона Неллесі, проблеми зі здоров'ям Байдена “виходять за межі звичайного рівня обмежень” людини 80 років.

“При всіх недоліках дистанційних діагнозів через телеекран я вже помітив у президента Байдена певну гіпомімію, тобто дедалі жорсткішу міміку. Існує також так званий гіпофонічний голос — тягнучий, невиразний і водночас скрипучий та грубий тембр”, - сказав Гереон Неллес.

Водночас причиною цих сиптомів може бути хвороба Паркінсона - проте остаточно сказати, чи хворіє на неї Байден не можна. Байден фізично обмежений, але психічно здоровий. Крім того, невідомо, “якою мірою президент піддається медичному та, за необхідності, медикаментозному лікуванню”.

"Симптоми вказують на нейродегенеративне захворювання із групи хвороби Паркінсона", - підкреслив професор, заввідділенням неврології університетської лікарні Ессена Крістоф Кляйншніц.

Лікар вказав на застиглу міміку, порушення ходи, тихий голос та коливання концентрації уваги. Симптоми здаються "дуже вираженими" і "щодо швидко погіршуються". Професор вважає за можливе "прогресуючий супрануклеарний парез погляду (ПСПВ), мультисистемну атрофію або деменцію з тільцями Леві".

"На жаль, ці особливі форми хвороби майже не реагують на класичні ліки від Паркінсона та швидко посилюються. Хоч би що це було, я думаю, малоймовірно, що він зможе виконувати обов'язки президента США ще чотири роки", - зазначив лікар.

Нагадаємо, що Президент США прокоментував останні російські терористичні ракетні атаки по України, зазначивши, що це свідчить про важливість подальшої підтримки України.

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