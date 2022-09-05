Наявність не гарантує в'їзд: у ЄС повідомили, скільки росіян мають шенгенські візи

Очільники дипломатій країн Євросоюзу домовилися призупинити дію Угоди про спрощену процедуру видавання віз росіянам. Але навіть їхня наявність не означає, що громадянин РФ може автоматично в'їжджати до тієї чи іншої країни.

В Єврокомісії заперечують наявність у громадян Росії 12 млн віз, заявивши, що їх менше мільйона.

Про це повідомила офіційна представниця Європейської комісії з внутрішніх справ Аніта Гіппер, пише Politico.

Станом на 1 вересня 2022 року шенгенські візи мають 963 189 громадян Росії, і таким чином вони можуть відвідувати країни ЄС. Своєю чергою, верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що держави-члени ЄС можуть використовувати національні можливості для контролю транскордонного руху.

За його словами, той факт, що у росіян є віза, не означає, що вони можуть автоматично в'їжджати до країн ЄС.

Як пише Ceske Noviny, передусім це стосується країн, які межують з Росією, через сухопутні кордони яких громадяни країни-терористки переважно прямують до Європи після 24 лютого. Саме ці країни підтримували повну заборону видавання віз росіянам.

"Я розумію, що деякі країни стикаються з напливом туристів, що не відповідає військовій обстановці. Це можна вирішити, але повністю ізолювати російське населення від Європи неможливо", – сказав Боррель 5 вересня.

Раніше Кулеба заявив, що візові санкції ЄС мають стосуватися і громадян Білорусі.

Нагадаємо, які країни виступили проти візових санкцій щодо росіян.

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