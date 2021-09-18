Найбагатші у світі родини - монархи, торговці та кондитери: опубліковано рейтинг Bloomberg

Найбагатші у світі родини - монархи, торговці та кондитери: опубліковано рейтинг Bloomberg

До списку не увійшли такі широко розгалужені династії, як родина Рокфеллерів

Американське видання Bloomberg оприлюднило новий рейтинг найбагатших у світі родин. Для цього експерти оцінили сукупні статки кількох поколінь однієї сім’ї.

Відповідно до рейтингу, найбагатші люди світу - гендиректор Tesla Ілон Маск і засновник Amazon Джефф Безос — поступаються за заможністю найбагатшій сім’ї.

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Особисті статок відомих мільйонерів Bloomberg оцінює у $ 205 і $ 200 млрд відповідно. Тим часом рейтинг найзаможніших родин очолює засновник американського рітейлера Walmart Сем Волтон, сім’я якого володіє статками понад $ 230 млрд.

Топ-5 найбагатших родин за версією Bloomberg виглядає так:

сім'я Волтон (володіє 48% рітейлера Walmart) - $ 238,2 млрд, три покоління;

сім'я Марс (кондитерська і продуктова компанія Mars) - $ 141,9 млрд, п'ять поколінь;

сім'я Кох (промисловий холдинг Koch Industries) - $ 124,4 млрд, три покоління;

сім'я Ерме (будинок моди Hermes) - $ 111,6 млрд, шість поколінь;

династія Аль Сауд, правителі Саудівської Аравії, - $ 100 млрд, три покоління.

Видання не включило до рейтингу такі відомі династії, як, скажімо, родина Рокфеллерів, оскільки вони широко розгалужені і їхні активи важко відстежити. У рейтинг також не увійшли мільярдери в першому поколінні і сім'ї, статок яких контролює один спадкоємець.

Нагадаємо, у 2021 році кількість мільярдерів у списку найбагатших людей світу Forbes зросла до рекордної кількості - 2755 людей.

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