Найбагатший у світі пес продає колишній особняк Мадонни в Маямі за 32 млн доларів (фото)

Відома співачка продала його 20 років тому, а тепер він знову виставлений на продаж.

Найбагатший пес у світі - німецька вівчарка на ім'я Гюнтер VI, який успадкував від своєї покійної власниці - німецької графині Карлотти Лейбенштейн величезні статки, продає маєток в Маямі за 32 мільйони доларів.

Про це повідомляє People.

Так, особняк з дев'ятьма спальнями і вісьмома ваннами, колись належав відомій співачці Мадонні. Приватна садиба розташована на ділянці площею 51 тис. квадратних футів (47 тис. м кв). Він має ландшафтний дизайн, відкриті водойми та вид на місто, а також басейн, фонтан і причал. Сам будинок має площу 780 м кв.

Справу по продажу особняка в Маямі, було доручено агенту з нерухомості Руті Ассулін з команди "Assouline в Compass". "Ми продали незліченну кількість будинків за багато мільйонів доларів, але цей, безумовно, перший, який продає тварина. Коли мені сказали, що нерухомість належить собаці, я не повірила", - розповіла Рута People.

Вона додала - що повинна була пройти суворий тест на нюх, перш ніж отримати схвалення на участь в угоді з продажу від Гюнтера. "Під час нашої першої зустрічі з Гюнтером він підбіг до мене, сильно поцілував і злизав мою помаду. Я думаю, що це скріпило угоду", — поділилася агентка з нерухомості.

Як пише видання, покійна німецька графиня Карлотта Лейбенштейн, яка померла у 1992 році заповіла всі свої статки у 80 мільйонів доларів своєму улюбленому песику - Гюнтеру III - діду Гюнтера VI, оскільки у неї не було дітей або близьких родичів. А вже від свого діда Гюнтер VI і успадкував усі статки та маєток у Маямі, який Гюнтер III придбав у Мадонни 20 років тому.

Зазначається, коли власник домашньої тварини залишає спадщину своєму улюбленцю, то гроші зазвичай передаються в довірчий орган довіреної особи, призначеної для ухвалення рішень про те, як їх витрачати. Тварині призначається доглядач і ця людина регулярно отримує кошти на догляд за ним. Таким чином доглядачі Гюнтера розпоряджуються статками пса, а також володіють бізнесами від його імені і вкладають гроші в наукові дослідження. Вони навіть заснували "Gunther Rescue", щоб допомогти тваринам, які її потребують.