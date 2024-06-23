Найбагатшу сім'ю Великої Британії засуджено до тюремного ув’язнення за експлуатацію слуг – фото

Чотирьох членів заможної родини Хіндуджа засуджено до чотирьох років ув'язнення за експлуатацію домашніх прислуг.

Про це повідомляє Metro.

Швейцарський кримінальний суд зняв з родини індійського магната Пракаша Хіндуджі, його дружини, сина та невістки найтяжчі звинувачення у торгівлі людьми. Їх звинувачували в торгівлі своїми слугами, переважно неписьменними індійцями, які працювали на їхній розкішній віллі на березі озера в Женеві.

Пракаш Хіндуджа і його дружина Камал були засуджені до чотирьох з половиною років ув'язнення, а їхній син Аджай і його дружина Намрата - до чотирьох років.

Адвокати, які представляють підсудних, заявили, що подадуть апеляцію на це рішення.

Четверо з них не були присутні на суді в Женеві, хоча п'ятий обвинувачений, Наджиб Зіазі, бізнес-менеджер сім'ї, був присутній на судовому засіданні. Він отримав 18-місячний умовний термін.

Члени сім'ї індійсько-швейцарського мільярдера Намрата Хіндуджа (ліворуч) та Аджай Хіндуджа (праворуч) прибувають до будівлі суду Женеви / Фото: Getty Images

Суд визнав усіх чотирьох винними в експлуатації робітників і нелегальному працевлаштуванні. Він відхилив звинувачення в торгівлі людьми на тій підставі, що працівники розуміли, на що вони йдуть.

Чотирьох членів сім'ї Хіндуджа звинуватили в тому, що вони вилучали паспорти робітників, платили їм рупіями, а не швейцарськими франками, забороняли їм залишати віллу і примушували працювати довгі години за копійки в Швейцарії, серед іншого.

Минулого тижня в кримінальному суді з'ясувалося, що сім'я, яка має коріння в Індії, досягла мирової угоди з позивачами, яка не розголошується.

Прокуратура Женеви порушила справу за звинуваченням у незаконній діяльності, зокрема експлуатацію, торгівлю людьми та порушення швейцарського трудового законодавства.

Члени сім'ї індійсько-швейцарських мільярдерів Намрата Хіндуджа (3-й праворуч) і Аджай Хіндуджа (2-й праворуч) прибувають до будівлі суду Женеви зі своїми адвокатами в день відкриття судового процесу над ними за звинуваченням у торгівлі людьми 15 січня 2024 року. / Фото: Getty Images

Сім'я оселилася в Швейцарії декілька десятиліть тому, а інші члени сім'ї Хіндуджа оселилися в Лондоні. Пракаш Хіндуджа вже був засуджений 2007 року за подібними, хоча й менш тяжкими звинуваченнями, хоча прокурори стверджують, що він все одно продовжував працевлаштовувати людей без належного оформлення документів.

Швейцарська влада вже конфіскувала діаманти, рубіни, платинове намисто та інші коштовності й активи сім'ї, сподіваючись, що вони можуть бути використані для оплати судових витрат і можливих штрафів.

Прокурори заявили, що іноді працівники, зокрема, кухарі або хатня прислуга, були змушені працювати до 18 годин на добу з невеликими вихідними або взагалі без них і за зарплату, яка становила менше однієї десятої від відповідної суми, передбаченої швейцарським законодавством.

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За словами прокурорів, працівники працювали навіть у пізні години на прийомах і спали в підвалі вілли в престижному районі Кельна – іноді на матраці на підлозі. Вони описали "атмосферу страху", яку створив Камаль Хіндуджа. Деякі працівники нібито розмовляли лише гінді і отримували зарплату в індійських рупіях у банках на батьківщині, до яких вони не мали доступу.

Окрема податкова справа, порушена швейцарською владою, розглядається проти Пракаша Хіндуджі, який отримав швейцарське громадянство 2000 року. Разом з трьома братами він є лідером промислового конгломерату в таких галузях, як інформаційні технології, медіа, енергетика, нерухомість та охорона здоров'я.

Журнал Forbes наразі оцінює статки сім'ї Хіндуджа у 15,8 мільярдів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, у четвер, 30 травня, президент США Дональд Трамп став першим американським експрезидентом, який був офіційно засуджений за тяжкі кримінальні злочини. Присяжні визнали Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення.

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