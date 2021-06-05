"Найбезпечніша в світі": Путін заявив, що після вакцинації SputnikV не було жодної смерті

За словами президента РФ, ефективність становить 97,6%.

Російський президент Володимир Путін назвав вітчизняну вакцину від коронавірусу SputnikV "найбезпечнішою у світі".

Про це він сказав під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, пише Profile.

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"Я думаю, що, насправді, SputnikV найбезпечніший в світі. Принаймні, наші служби після багатомільйонного застосування цього препарату не зафіксували жодного летального результату. В інших виробників, на жаль, такі трагічні випадки є. У нас немає і, сподіваюся, не буде", - заявив глава Кремля.

За словами Путіна, вакцина "визнана не тільки вітчизняними, а й міжнародними фахівцями, ймовірно, найефективнішою". Її ефективність становить 97,6%, розповів він. Побічним явищем він назвав те, що у 10% після вакцинації підіймається температура.

Не забув президнт РФ і про інші російські вакцини від COVID. Йдеться також про препарати "Супутник Лайт", "ЕпіВакКорона" і "КовіВак".

Як повідомлялося, Франція заявила, що не пускатиме до себе туристів, які вакциновані російським препаратом від коронавірусу SputnikV. Свої кроки країна буде координувати з усіма членами Євросоюзу. У Брюсселі поки що вирішили дозволити в’їзд з третіх країн людям, які отримали щеплення препаратами, схваленими у ЄС або ВООЗ. Слід зауважити, що Греція - наразі єдина країна Європейського Союзу, яка на національному рівні визнала російський SputnikV.

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