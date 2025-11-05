Найбільш небезпечне місце для туристів: виявлено неочікуваного “лідера” серед країн кишенькових злодіїв

Крадіжка / © Freepik

Попри репутацію Барселони як “столиці кишенькових злодіїв”, Іспанія не очолила антирейтинг країн, де найчастіше грабують туристів. Нове дослідження британської страхової компанії Quotezone.co.uk показало: Італія посіла перше місце за кількістю кишенькових крадіжок серед відпочивальників.

Про це пише видання Express.

Італія — лідер за кількістю крадіжок

Згідно з аналізом відгуків туристів і даних про кількість відвідувачів, саме Італія виявилася найнебезпечнішою країною Європи для особистих речей.

Найпроблемнішим місцем назвали римський фонтан Треві, біля якого регулярно фіксують спроби крадіжок. На TripAdvisor сотні відгуків містять застереження про кишенькових злодіїв.

“Будьте обережні: вас можуть обдурити, поки ви милуєтеся фонтаном”, — пишуть туристи.

“Натовпи настільки щільні, що можна легко втратити гаманець або телефон”.

Франція — на другому місці

Після Італії у списку — Франція, де туристи найчастіше скаржаться на кишенькових злодіїв біля Ейфелевої вежі в Парижі.

Понад 800 відгуків у Google згадують випадки крадіжок, а відвідувачі радять не тримати речі у відкритих кишенях і остерігатися шахраїв.

“Через натовпи будьте особливо уважні. Тут працюють злодії та вуличні шахраї”, — зазначає один із користувачів.

Іспанія — лише третя

Хоча Іспанія, зокрема Барселона, довгий час вважалася “мекою” кишенькових злодіїв, нині вона лише на третьому місці.

Далі у рейтингу — Німеччина, Нідерланди, Португалія, Туреччина, Греція, Польща та Ірландія.

Що кажуть експерти

Засновник Quotezone Грег Вілсон пояснив, що популярні туристичні місця завжди приваблюють злодіїв:

“Крадіжка може статися будь-де, але саме людні туристичні локації — найзручніші для злочинців. Наше дослідження показало: навіть у найпопулярніших напрямках відпочинку ризики залишаються високими”.

