Найбільш руйнівна стихія в історії штату: у Кентуккі кількість жертв торнадо зросла щонайменше до 100

Найбільш руйнівна стихія в історії штату: у Кентуккі кількість жертв торнадо зросла щонайменше до 100

Рятувальники продовжують пошукові роботи.

В американському штаті Кентуккі, за попередніми оцінками влади, кількість жертв торнадо зросла щонайменше до 100 людей.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на інформацію губернатора Кентуккі Енді Бешира.

Так, за його словами, нинішня серія торнадо була найбільш руйнівною в історії штату, а до надання допомоги у пошуку постраждалих та боротьби з наслідками стихії залучені 189 військовослужбовців Національної гвардії.

"Ці руйнування не схожі ні на що, що я бачив у своєму житті і мені важко висловити це словами. Дуже ймовірно, що тут, у Кентуккі, загинуло понад 100 людей", – сказав він на пресконференції.

Варто зазначити, що стихія охопила не лише Кентуккі, а й низку інших американських штатів. Так, у місті Едвардсвілл в Іллінойсі торнадо EF-3, швидкість якого сягала близько 218 кілометрів на годину, завдав "величезних збитків" складу Amazon.

Нагадаємо, 11 грудня президент США Джо Байден у суботу, 11 грудня, оголосив про введення у Кентуккі надзвичайного стану. Під час брифінгу американський лідер припустив, що йдеться про "один із найбільших спалахів торнадо в нашій історії".

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