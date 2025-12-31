Найбільша новорічна вечірка на планеті: Ріо-де-Жанейро побив рекорд Гіннеса

Наймасштабніша новорічна вечірка відбудеться на пляжі Копакабана / © Pexels

Бразилія вирішила не розмінюватися на дрібниці і завершити 2025 рік історичним досягненням. Пляж Копакабана перетворився на гігантський танцювальний майданчик для зустрічі Нового року, який офіційно визнано найбільшим на планеті.

Про це повідомляє Global Nation.

Офіційний рекорд

Мер Ріо-де-Жанейро Едуардо Паес отримав сертифікат Книги рекордів Гіннеса просто на головній сцені святкування.

Титул «Найбільша новорічна вечірка у світі» (Largest New Year’s Eve Party) було присвоєно місту після ретельної перевірки підготовки та масштабів події. Очікується, що на узбережжі зберуться понад 2,5 мільйона людей.

Шоу, якого ще не бачили

Щоб виправдати новий статус, організатори підготували грандіозну програму «Ревейон-2026»:

Вогняний дощ: Феєрверки запускатимуть із 19 барж (це рекордна кількість), розташованих у морі. Шоу триватиме 12 хвилин без зупину.

Технології: Окрім піротехніки, небо прикрасять 1200 дронів, які створюватимуть світлові скульптури над океаном.

Безпрецедентна безпека

Зібрати таку кількість людей в одному місці — виклик для безпеки. Влада міста задіяла новітні технології: за натовпом стежитимуть 700 камер, з яких 307 встановлено саме на Копакабані. Частина з них обладнана системою розпізнавання облич, щоб свято пройшло без інцидентів.