Фестиваль щороку приваблює тисячі іноземних туристів

Реклама

В місті Буньоль, що у Валенсії, відбувся фестиваль Ла Томатіна (ісп. La Tomatina). У ньму взяли участь 22 тисячі людей.

Про це повідомляє АВС.

Упродовж години учасники закидали один одного помідорами. Тож центральна вулиця східного міста Буньоль набула насиченого червоного кольору за годину, адже учасники фесту чавили та кидали один в одного 120 тоннами перестиглих томатів.

Реклама

Зазначимо, що фасади будівель міська адміністрація напередодні захистила брезентом. А ось люди були червоні з голови до ніг.

Дата публікації 23:08, 27.08.25 Кількість переглядів 6 Ла Томатіна - помідорна битва в Іспанії зібрала тисячі людей

«Кожний предмет одягу та майже кожний сантиметр оголеної шкіри та волосся учасників перетворилися на кетчуп, багато хто був у білих сорочках, які швидко забарвилися у червоний колір. Гучна музика надала заходу атмосферу рейву», — передають кореспонденти.

Що відомо про місто, де відбувається Ла Томатіна, та правила фесту

Раніше Буньоль, з населенням близько 10 000 осіб, постраждав від руйнівних повеней. Саме тому цьогорічним гаслом є «Tomaterapia» — «Томатна терапія».

Організатори нагадують, що саме цього року виповнюється 80 років фестивалю Ла Томатіна, який започаткували 1945-го для місцевих дітей.

Реклама

Відтоді фест перетворився на яскраву подію з елементами екшну, що приваблює значну міжнародну аудиторію. Лише двічі було зроблено перерви через пандемію COVID-19.

Також є і єдине правило під час гуляння: перед киданням слід розчавити кожен помідор, щоб не завдати учасникам травм. Проте, навіть попри це, деякі учасники одягають захисні окуляри та беруші.

Організатори кажуть, що помідори, якими озброюються учасники, вирощують спеціально для Томатіни — вони не є їстівними, адже не відповідають стандартам контролю якості для споживання людиною.

Нагадаємо, раніше йшлося про 79-річну туристку, яка відвідала всі країни світу та розповіла, куди вона готова повертатися. До списку фаворитів туристки також увійшла Італія, яку вона назвала «гарною», та Таїланд — завдяки своїм різноманітним пейзажам.